從神舟十六號 看中國科技自立自強

周二（5月30日）上午9時31分，搭載着神舟十六號宇宙飛船的火箭成功升空；下午4時29分，神舟十六號與神舟十五號成功對接；下午6時22分，「神十五」航天員乘組順利打開「家門」，歡迎遠道而來的「神十六」航天員乘組入駐「天宮」，6名航天員成功「太空會師」。當筆者撰寫本文時，中央媒體、內地媒體、本港媒體都在播放這一歷史性鏡頭。

與以往不同的是，執行「神十六」飛行任務的航天員，首次包含航天駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家3個類型，其中戴眼鏡的載荷專家、北京航空航天大學教授、博士生導師桂海潮，引發公眾極大關注。我國首位「戴眼鏡的專家」進入太空，意味着今後會有更多科學家可在太空展開科學研究，中國「飛天」進入了新階段。

「神十六」進入太空，標誌着中國載人航天技術又邁出了一大步，也是中國科技自立自強的一個縮影。

航天領域被拒門外 華自建太空站

國際太空站是在軌運行最大的空間平台，擁有現代化科研設備、可開展大規模、多學科基礎和應用科學研究的空間實驗室，為在微重力環境下開展科學實驗研究，提供了大量實驗載荷和資源，並可以讓人在地球軌道長期駐留。

國際太空站於1993年由美國、俄羅斯及11個歐洲航天局成員國（法國、德國、意大利、英國、比利時、丹麥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典、瑞士）、日本、加拿大和巴西共16個國家聯合建造，當時中國也有意加入，但被拒之門外；1998年，國際太空站建成，中國依然被拒之門外。

1999年，美國國會出台《考克斯報告》（Cox Report），誣陷中國「利用發射商業衞星的機會，特別是故障調查來竊取美國衞星、導彈與火箭技術，進而危害美國國家安全」；2011年，美國國會通過了「沃爾夫修正案」（Wolf Amendment）的附加條款，禁止美國太空總署使用聯邦資金，與中國直接進行雙邊合作。該條款令中國科學家無法與美國航天局進行交流合作，在美國機構工作的中國籍人員以及中國籍在校學生，都受到了波及。

由此可以看出，在航天技術領域，美國始終對中國採取「關門」政策。

正是在這樣的背景下，逼迫中國在航天領域走自己的路。1999年，中國第一艘無人試驗飛船；2003年，第一次載人航天飛行；2005年，第一次多人多天載人航天飛行；2008年，第一次天空行走；2012年，中國第一位女航天員飛天；2013年，第一次太空授課；2021年，中國人第一次進入自己的太空站；而這一次，中國首次把科學家送入太空站。

如今，當中國獨立建設的太空站閃耀太空時，1998年建成的國際太空站卻百病纏身，預計2024年停運。已有多個國家申請參與中國的太空站項目合作，部分項目合作已啟動。

所謂「三十年河東，四十年河西」，美國把中國排斥在外，中國卻建起了自己的太空站。

美技術打壓 逼半導體產業崛起

美國不僅在航天領域對中國進行技術封鎖，自2018年以來，美國對中國在高科技領域的打壓強度愈來愈激烈，愈來愈不加掩飾。

影響最大的，是半導體領域，中興被美國一擊即潰，之後美國又對華為下手，欲一舉壓制華為5G、芯片等技術的發展，盡管華為遭受重大業務損失，但華為業務在整體上還保持着持續發展，沒有倒下。

過往，由於半導體產業全球化非常成熟，中國企業可以買到芯片，並沒有在核心技術領域「做足功課」，一年要進口超過3,000億美元的芯片，對外依賴度高達70%至80%。

美國的打壓警醒了中國人，這些年來，中國全力攻克半導體產業的光刻機等關鍵設備、材料、製造技術難關，雖然與美國還有較大差距，但已有了不小進步；同時，中國還在想辦法多個方向「突圍」。

上周日（5月21日）韓國媒體《先驅經濟》發表文章稱，有觀點認為，美國政府加強對中國的半導體制裁，可能會為中國企業提供主導新興技術的新機會；上月7日《華爾街日報》報道，美國對華半導體出口管制，正促使多家中國龍頭科技公司加快研究步伐，尋求利用國產自研等現有芯片資源，開發尖端AI，擺脫對個別外國先進制程芯片的依賴。

從特朗普政府到拜登政府，美國對中國的步步緊逼，從短期來看，給中國發展帶來很多麻煩；但從中長期來看，卻是一件好事，令中國政府和企業形成共識：核心技術是買不來的，必須牢牢掌握在自己手中。

美國打壓甚麼，就逼迫中國發展甚麼，結果使中國在相關領域擺脫對美依賴，實現科技自立自強，這個邏輯已然清晰！

這些年，中國科技自立自強的腳步日益加快。以科研投入為例，國家統計局今年1月公布數據顯示，2022年我國全社會研究與試驗發展經費投入30,870億元，首次突破3萬億元大關，比去年增長10.4%，已連續7年保持雙位數增長。

愈挫愈勇 彰顯民族性格

美國有很多「中國通」，但近年來這些人在美國的話語權愈來愈小，而愈來愈多政客主張「對華遏制」，美國對中國的經濟政策，變得愈來愈違背經濟規律，有的明顯違背世界貿易組織（WTO）規則，完全失去了理性。

美國在經濟、科技領域的制裁，令更多中國人放棄幻想，自力更生，中國人性格中「愈挫愈奮」的因子被激活，爆發出巨大能量。這一點，恰恰是美國許多人沒看到的。

中國人有個鮮明的特點：愈是外部壓力大的時候，內部愈是團結；愈是受到打壓時，愈是不服輸、愈要爭口氣。上世紀50年代，抗美援朝戰爭期間，美國曾多次威脅對中國使用原子彈；到了60年代，前蘇聯與中國關係惡化，也曾對中國發出同樣警告。正是在這種巨大壓力下，中國人下決心研發出了原子彈、氫彈，使當時美蘇兩個超級大國不敢對中國輕舉妄動。

再追溯到上世紀30、40年代，「七七事變」前，中國大地上軍閥割據，混戰不休；「七七事變」後，日軍全面侵華，中國的各路軍事勢力「槍口一致對外」，合力抗擊日寇，內部凝聚力空前提升。

一個民族的性格，是千百年錘鍊而成的，時代在變，但民族性格難以改變；往深層次看，中國「科技自立自強」體現出民族性格，有着強大的精神支撑，美國若看不懂中國人的性格，則永遠無法解開中國的崛起之謎。

善用港基礎科研優勢 貢獻國家

此次「神十六」成功升天，與香港也有着密切關係。香港理工大學研究團隊曾多次與內地專家攜手，研製出多項太空儀器，為國家月球探測、火星探測等任務提供支持；國家還面向香港選拔載荷專家，有10餘人進入載荷專家複選，有機會圓航天夢。香港科研人員參與國家航天任務，對香港創科能力大有裨益。

長期以來，香港經濟主要集中在房地產、商業零售等傳統產業，以及金融、貿易、航運等現代服務業領域，創科發展步伐緩慢，也缺乏信心。

近年來，中央對香港創科發展的支持力度很大：支持香港建設國際創科中心；支持在港建立16個國家重點實驗室，以及6個國家工程技術研究中心香港分中心；鼓勵香港的科技企業到內地發展；鼓勵香港和內地科研人才交流；鼓勵港籍青年到內地進行科創工作。

有中央的支持，香港應樹立信心。香港具備優秀的基礎科研實力，在政產學研多方努力下，科研領域也是人才輩出，擁有很多蜚聲國際的科研人員，香港應利用優勢，既貢獻國家，也成就自我，精心培育創科產業，為經濟發展提供強勁動能。

神舟飛天，舉世矚目。科技自立自強，香港大有作為！

▲ 神舟十六號日前成功升空，標誌着中國載人航天技術又邁出了一大步，也是中國科技自立自強的一個縮影。（新華社資料圖片）