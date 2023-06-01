關注家族辦公室治理 促企業傳承

對推動香港發展成為全球領先家族辦公室樞紐，特區政府可謂不遺餘力。今年3月，當局發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，推出8項新措施，為全球家族辦公室和資產擁有人落戶香港，提供全方位的配套和服務；此外，家族辦公室稅務寬減法案亦剛於上月通過，可見特區政府的政策決心。

然而，發展香港成為全球領先的家族辦公室樞紐，建構一個健康的發展生態系統十分重要。亞洲家族辦公室的勃興與發展，歷史不算悠久，很多相關的觀念，需要進一步作出界定與區分。筆者今天講講家族治理和家族辦公室治理。

家族治理勿跟風 視自身需求

首先，我們要弄清楚家族治理和家族辦公室治理，兩者不可混為一談。家族治理是一套可以保障家族能順利作決策的系統，可以是家族辦公室當中一個重要的非財務職能，也可以完全獨立於家族辦公室存在，即設立家族治理本身，並不需要家族辦公室的存在。

近年愈來愈多華人家族企業，對設立家族治理有興趣，筆者除了之前呼籲設立家族辦公室切勿跟風外，也同時提出設立家族治理切勿跟風，因為家族治理需要一定條件才可以落地。西方意義上的家族治理，有兩個重要的精髓，第一是集體決策，第二是有一套成文的、所有家族成員共同制定、認可並遵守的準則，規範家族成員行為。

亞洲尤其是內地，家族企業仍是第一代創辦人主導一切，一錘定音；另外，因為內地很長時間實行獨生子女政策，導致大部分家族規模較小，關係簡單。因此，在這種情況下，內地家族企業多無法或不需要實行一套準則，規範所有家族成員（包括創辦人）的行為；而據筆者觀察，香港家族企業很多傳承到第二、第三代，尤其是參與企業事務的家族成員人數不多之情況下，仍沒有設立家族治理系統。可以說，家族治理並非華人家族的傳統特色。

先培養環境 讓家族和諧共事

隨着家族開枝散葉，家族企業財富積累日益豐厚，家族成員愈來愈多，家族關係也日趨複雜，如何使家族財富不斷增長、怎樣維持家族各成員和諧相處、如何把家族價值觀傳承下去？怎樣用一套準則規範家族成員行為，以達到上述目標？在這種情況下，才逐漸有了設立家族治理的需求。

筆者過去對家族治理問題的研究，曾建議家族可設立家族委員會（family council），選出家族跨代成員代表進入委員會，制定家族憲章（family constitution），規範所有家族成員的行為，例如訂下參與企業事務的成員之薪酬標準、工作責任和權利範疇；沒有參與經營的家族成員，若擬出售所持股權，訂下首先賣給家族成員，還是可以在市場直接售出等規範準則，據此有效避開或化解家族成員間的潛在矛盾和衝突，平衡各方利益，讓家族財富既得到傳承，家族成員亦能和諧共處，家族價值得以延續不衰。

不過，家族治理系統落實起來相當複雜；實際上，並不是每個家族都想團結在一起，也並不是每個家族都有能力一起共事的。除了要有需求，也需要有能和諧共事的土壤，家族治理才能落地，否則即使設立家族治理，亦將徒勞無益。因此，在家族有設立家族治理的需求前，家族掌舵人應該多花心思，培養家族和諧共事的土壤。

至於家族辦公室治理，則是另一回事。在亞洲，絕大部分家族辦公室的規模很小，大都家族掌舵人說了算，因此絕少數人真正關注家族辦公室治理這個問題。筆者卻認為，建立家族治理固然所需條件土壤頗多，但建立家族辦公室治理則應是愈早愈好，以下是筆者的幾點具體建議。

以管理企業方式決策 公私分明

第一，雖然大部分家族辦公室仍以管理家族財富為最重要任務，但在營運過程中，必須以管理企業、而非以狹義的管理投資方式進行決策，如此便需要有一套企業治理機制，以確保決策有效和順利執行。

第二，把家族辦公室的「硬技術」（hard skills）和「軟技術」（soft skills）分開。「硬技術」是指處理種種投資事務的技術，筆者之前提出過，家族辦公室事務有財務以及非財務（即家族其他事務）方面，兩者最好分開處理。舉一個不分開處理的例子，某家族辦公室僱用了一位非常出色的專業投資人，管理家族財富，但到了聖誕節期間，卻被邀請參與設計家族聖誕卡的工作。

類似這樣的情況，在規模較小的家族辦公室中比比皆是，這顯示出家族辦公室更期待全能型、但又在投資方面最為突出的人才，這樣的人才可謂鳳毛麟角。因此，若不把家族辦公室內的「硬技術」和「軟技術」分開，就會產生很不理想的效果，以致家族辦公室也不容易找到出色的專業投資精英加盟工作。

第三，在「硬技術」的投資方面，亦要作出專業性的家族辦公室治理。記得曾打理老虎基金的Bill Hwang，後來自立門戶成立Archegos Capital Management，擁有超過200億美元股票，於2021年因高槓桿投資，又遇上了重倉股連續下跌，無力追繳保證金，因而被迫賣出股票，並連累了多家投資銀行也受到嚴重損失。Archegos作為一個單家族辦公室，對金融市場產生如此大的破壞力，自身也遭沒頂，這次「爆倉」事件實在足以為訓。

因此，家族辦公室治理在投資方面，是需要作出規範性管理，避免類似Archegos「爆倉」事件發生。筆者認為，家族辦公室需要有一個團隊，進行投資風險管理，並可考慮設立一個投資委員會，作出集體決策。

良好治理 設具效率董事會

第四，良好的治理需要有一個董事會。筆者建議成立一個具效率的董事會，即使開始時董事局成員比較少，比較簡單，但每年起碼有3、4次董事局會議，全面審視家族辦公室的發展，包括投資方向、家族價值觀理念的落實等，為各方面發展制定一套政策以至行動的指引。規模稍微大一些的董事會，除了有家族成員、投資主管，非家族成員以及家族下一代的參與，也是非常有益於決策的客觀，以及傳承的準備。

最後一點，因應自身需要，假如董事會不容易操作，筆者建議，可考慮退而求其次，成立一個「顧問委員會」，吸收不同專家人才，對家族辦公室的發展提供第三方客觀的、不一樣的看法。久而久之，這個「顧問委員會」就有可能成為日後設立「董事會」的基礎。

在特區政府推動下，香港發展家族辦公室事業前景可期，當局迎接愈來愈多家族辦公室落地香港之時，除了提供金融方面的人才，其他方面的人才，例如家族董事會及顧問人才也要跟上。家族辦公室必須謹慎認真走好每一步，既要避免盲目冒進，也要及時避免錯漏，如此才能保障家族辦公室的長期健康發展。

▲ 香港發展家族辦公室事業前景可期，當局迎除了提供金融方面的人才，家族董事會及顧問等其他方面的人才也要跟上。（資料圖片）