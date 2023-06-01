圓方Happy Rewards派$1200優惠券 6月音樂會羅凱鈴 周卓盈接力唱

早前ELEMENTS圓方舉辦「Happy Rewards at ELEMENTS」活動大受歡迎，黛安聽聞商場決定加碼，顧客由6月1至25日期間嘅星期六、日及公眾假期，只要透過圓方熱綫ＷhatsApp電話號碼2735 5234，輸入「Happy Rewards」即可獲取推廣代碼，跟隨教學下載其手機應用程式，登記做「圓方之友」，經輸入推廣代碼後，即可領取價值逾$1,200指定優惠券及泊車券，當中包括$200指定消費餐飲電子禮券、2張「1小時免費電子泊車券」，及隨機發放總值$1,000嘅指定商戶優惠券，優惠券換完即止。

另外，商場喺5月舉行多場「Happy Moments at ELEMENTS」音樂會，大家都聽得好投入，踏入6月，商場會再邀請多位年輕歌手接力演唱，其中羅凱鈴（Judas）與管鋈（Wayne）會打頭陣演出，其他歌手仲有周卓盈（Mic）、孫漢霖（Steven）等。

6月18日商場更有香港青少年管弦樂團表演，佢哋會以「快閃」形式出現，大家到時留意喇。

本文轉載自《晴報》

▲ 周卓盈

▲ 羅凱鈴

▲ 香港青少年管弦樂團會快閃出現於商場