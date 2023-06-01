  • 30°C
香港時間 : 2023601日 (週四) 04:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

圓方Happy Rewards派$1200優惠券 6月音樂會羅凱鈴 周卓盈接力唱

行政人員版 04:00 2023/06/01

分享：

分享：

早前ELEMENTS圓方舉辦「Happy Rewards at ELEMENTS」活動大受歡迎，黛安聽聞商場決定加碼，顧客由6月1至25日期間嘅星期六、日及公眾假期，只要透過圓方熱綫ＷhatsApp電話號碼2735 5234，輸入「Happy Rewards」即可獲取推廣代碼，跟隨教學下載其手機應用程式，登記做「圓方之友」，經輸入推廣代碼後，即可領取價值逾$1,200指定優惠券及泊車券，當中包括$200指定消費餐飲電子禮券、2張「1小時免費電子泊車券」，及隨機發放總值$1,000嘅指定商戶優惠券，優惠券換完即止。

另外，商場喺5月舉行多場「Happy Moments at ELEMENTS」音樂會，大家都聽得好投入，踏入6月，商場會再邀請多位年輕歌手接力演唱，其中羅凱鈴（Judas）與管鋈（Wayne）會打頭陣演出，其他歌手仲有周卓盈（Mic）、孫漢霖（Steven）等。

6月18日商場更有香港青少年管弦樂團表演，佢哋會以「快閃」形式出現，大家到時留意喇。

本文轉載自《晴報

周卓盈

羅凱鈴

香港青少年管弦樂團會快閃出現於商場

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - Häagen-Dazs™╳Pierre Hermé雪糕 馬卡龍雪糕系列
今日
Häagen-Dazs™╳Pierre Hermé雪糕 馬卡龍雪糕系列
八卦名利場 - foodpanda╳星展「惜食獎賞」 冀為港減廚餘
2023/05/31
foodpanda╳星展「惜食獎賞」 冀為港減廚餘
八卦名利場 - 太古城中心╳Hot Toys 「閃電俠‧神速閃現」 原大雕像首展震撼
2023/05/31
太古城中心╳Hot Toys 「閃電俠‧神速閃現」 原大雕像首展震撼
八卦名利場 - 滴露╳谷德昭「百萬個我地計劃」 宣揚「我地方，我哋CARE」
2023/05/30
滴露╳谷德昭「百萬個我地計劃」 宣揚「我地方，我哋CARE」
八卦名利場 - Hot Toys╳《蜘蛛俠︰飛躍蜘蛛宇宙》 海港城展出電影草圖＋親子工作坊＋精品店
2023/05/30
Hot Toys╳《蜘蛛俠︰飛躍蜘蛛宇宙》 海港城展出電影草圖＋親子工作坊＋精品店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？