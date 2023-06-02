J12新錶星際數碼化 CHANEL轉攻獅子座頭商標 副刊版 2023/06/02 分享： 分享： 今年CHANEL以Interstellar（星際）、Lion（獅子）和Pique-Aiguilles（縫紉針墊）3大方向，奠定今年Watches and Wonders主題和方向。較早前，已見識過 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 AUDEMARS PIGUET 大玩超級英雄主義 Royal Oak 新概念錶蜘蛛俠上身 2023/05/26 AUDEMARS PIGUET 大玩超級英雄主義 Royal Oak 新概念錶蜘蛛俠上身 繼承精雕細琢傳統工藝 HERMES力推多色H08新錶作當家 2023/05/19 繼承精雕細琢傳統工藝 HERMES力推多色H08新錶作當家 璣鏤雕花世家之美 VAN CLEEF & ARPELS 2023/05/12 璣鏤雕花世家之美 VAN CLEEF & ARPELS 鐘錶與奇蹟2023 Vacheron Constantin年度主打逆跳神技 2023/05/05 鐘錶與奇蹟2023 Vacheron Constantin年度主打逆跳神技 為Calatrava系列 添5位新成員 PATEK PHILIPPE盡顯王者之風 2023/04/28 為Calatrava系列 添5位新成員 PATEK PHILIPPE盡顯王者之風