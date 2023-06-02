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J12新錶星際數碼化 CHANEL轉攻獅子座頭商標

副刊版 2023/06/02

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今年CHANEL以Interstellar（星際）、Lion（獅子）和Pique-Aiguilles（縫紉針墊）3大方向，奠定今年Watches and Wonders主題和方向。較早前，已見識過

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