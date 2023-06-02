前福臨門行政總廚加盟都爹利會館 新菜單主打招牌手工粵菜

米芝蓮1星餐廳灣仔福臨門，素有富豪名人飯堂之稱，其前任行政總廚陳佑良師傅的手勢更深受一眾老饕愛戴。最近，這位擁有40年烹飪經驗的陳師傅，就加入同樣獲得米芝蓮1星殊榮的中菜廳都爹利會館，成為新任行政總廚

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