前福臨門行政總廚加盟都爹利會館 新菜單主打招牌手工粵菜 副刊版 2023/06/02 分享： 分享： 米芝蓮1星餐廳灣仔福臨門，素有富豪名人飯堂之稱，其前任行政總廚陳佑良師傅的手勢更深受一眾老饕愛戴。最近，這位擁有40年烹飪經驗的陳師傅，就加入同樣獲得米芝蓮1星殊榮的中菜廳都爹利會館，成為新任行政總廚 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 酒店全新炭烤扒房CARVER 自設乾式熟成櫃+環球頂級牛扒 2023/05/26 酒店全新炭烤扒房CARVER 自設乾式熟成櫃+環球頂級牛扒 Vivienne Westwood Cafe夏日High Tea 「熊」抱沙灘消暑寫意 2023/05/19 Vivienne Westwood Cafe夏日High Tea 「熊」抱沙灘消暑寫意 灣仔會展「中庭」推出 黃金鮑魚盛宴 2023/05/12 灣仔會展「中庭」推出 黃金鮑魚盛宴 米芝蓮1星Arcane X CulinArt 1862 推出兩晚限定7道菜聯乘晚宴 2023/05/05 米芝蓮1星Arcane X CulinArt 1862 推出兩晚限定7道菜聯乘晚宴 Hotel ICON 全新法國風情下午茶 一次過歎盡5道法式美食 + 8款甜品 2023/04/21 Hotel ICON 全新法國風情下午茶 一次過歎盡5道法式美食 + 8款甜品 中國 香港 餐廳 美食 餐飲 中環 菜式 灣仔 中菜 米芝蓮