馬爾代夫酒店推出二人套餐 品試海底陳年Dom Perignon香檳 副刊版 2023/06/02 分享： 分享： 愛飲返幾杯的，香檳Dom Perignon沒理由未試過吧？但如果經過在海底陳年的，又如何？這些可能是當有沉船被撈起，有葡萄酒「出海」時閃過的念頭，原來在現實中是可以獲得滿足的。只要你願意搭一程飛機去馬 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 因畢彼特之名 Fleur de Miraval Rose 香檳 ER3 2023/05/26 因畢彼特之名 Fleur de Miraval Rose 香檳 ER3 Highland Park紀念酒廠成立225周年 推出54年單一麥芽威士忌 2023/05/19 Highland Park紀念酒廠成立225周年 推出54年單一麥芽威士忌 Dom Perignon x Lady Gaga 展現釀酒與作曲的藝術創意 2023/04/28 Dom Perignon x Lady Gaga 展現釀酒與作曲的藝術創意 Mortlach威士忌 沉浸式展覽 + 品酒 2023/01/27 Mortlach威士忌 沉浸式展覽 + 品酒 澳洲Penfolds Pop-up登陸中環 無界超越精神盡在葡萄酒 2023/01/27 澳洲Penfolds Pop-up登陸中環 無界超越精神盡在葡萄酒 馬爾代夫 香檳 葡萄酒 酒店 飲食資訊 餐廳 法國 意大利 芝士 珊瑚