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馬爾代夫酒店推出二人套餐 品試海底陳年Dom Perignon香檳

副刊版 2023/06/02

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愛飲返幾杯的，香檳Dom Perignon沒理由未試過吧？但如果經過在海底陳年的，又如何？這些可能是當有沉船被撈起，有葡萄酒「出海」時閃過的念頭，原來在現實中是可以獲得滿足的。只要你願意搭一程飛機去馬

...

欄名 : Wine

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