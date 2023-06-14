友邦香港力拓高淨值客戶市場　打造業內首個一站式專業財富管理中心

過去數年，全球高淨值客戶的人數與財富均有穩定增長，他們對保障的需求亦有增無減，尤其是財富達100萬至500萬美元的客群更被視為市場的主要增長動力。配合這龐大的市場機遇，友邦香港致力為客戶提供專業優質的保險與財富管理產品，同時透過一系列創新且領先市場的增值服務，打造結合保險、財富管理及健康的整全方案，給予高淨值客戶一站式的服務體驗。

重視財富與身心健康 滿足高淨值客戶需要

為了照顧客戶在保險與財富管理，以至身心靈的需要，友邦香港結合「財富」與「健康」作為高淨值客戶服務的核心策略，而在保險與財富管理方面，品牌早前設立全新的「友邦峻宇財富管理中心」，打造業界首個專為高淨值客戶提供一站式多元專業服務的財富管理中心。

友邦香港及澳門首席營業官詹振聲表示，高淨值客戶群乃業界的龐大機遇，也是公司營業團隊的重要市場之一。透過「友邦峻宇財富管理中心」，財務策劃顧問可以針對高淨值客戶群的需要，提供適切而專業的服務。「我們會不斷提升客戶體驗，從而成為客戶首選和可靠的終身夥伴，助他們輕鬆實踐『健康長久好生活』！」

▲ 友邦香港及澳門首席營業官詹振聲表示，「友邦峻宇財富管理中心」貫徹友邦香港「友邦卓越顧問」項目的理念，堅守「以客戶為中心」的精神，為客戶提供合適和全面的個人化保障方案。

一站式多元化專業服務 全方位財務策劃保障支援

位處銅鑼灣希慎廣場29樓的「友邦峻宇財富管理中心」坐擁開揚維港景觀，寬敞舒適。客戶除可在友邦峻宇財富管理中心內與財務策劃顧問會面，獲得所需的保障方案，更可透過長駐中心內的財富管理策劃及傳承規劃專責團隊，獲得即時的財富策劃及傳承建議。

此外，中心夥拍了多個國際機構組成顧問團隊，以轉介方式為有需要的客戶提供信託、傳承、稅務、法律、家族辦公室以及保費融資等服務¹，全面滿足不同客戶在保障以至財富規劃上的多元化需要。

¹ 有關專業服務由獨立第三方提供，AIA及其中介人不會提供任何建議。

▲ 「友邦峻宇財富管理中心」位於銅鑼灣希慎廣場，坐擁開揚維港景觀，寬敞舒適。

將藝術健康融入生活 傳揚友邦香港扎根香港故事

「友邦峻宇財富管理中心」不只為高淨值客戶提供一個尊貴及舒適寬敞的私人空間，讓他們可以享受私隱度高及個人化的專業財富規劃服務；因應高淨值客戶對藝術創作的興趣日增，而且認為Health is Wealth（健康即財富），中心在設計上特別加入了「五感體驗」與「香港特色」元素，令客戶身處其中時能從五感——視覺、聽覺、觸覺、味覺及嗅覺，感受身心健康與清新的體驗。

「友邦峻宇財富管理中心」的「五感」體驗：

‧ 視覺：開放式展覽空間不定期展示本地藝術家的精選作品

‧ 聽覺：本地藝術家透過獨特的音效，創造出財富管理中心的專屬旋律

‧ 味覺：以更健康成分為主打的小食，配以針對不同養生需求的草本茶飲

‧ 嗅覺：本地藝術團隊為財富管理中心特別調製專屬氛香，散發獨特氣息

‧ 觸覺：透過擴展現實（Extended Reality / XR）設計與客戶互動，訴說友邦香港近百年故事

▲ 友邦峻宇財富管理中心邀請本地藝術家從「五感」出發，在視覺、聽覺、觸覺、味覺和嗅覺方面，精心設計每個細節，讓客戶從不同層面感受本地藝術和健康生活，獲得別樹一格的財富管理體驗。

事實上，作為一家扎根香港近百年的企業，友邦香港一直關注社區發展，積極推廣及支持本地文化創作，透過「友邦峻宇財富管理中心」的獨特設計，除可讓高淨值客戶獲得與別不同的體驗，回應他們在財富以至身心靈健康上的追求外，亦為本港年輕藝術家提供平台，多角度展示本地藝術力量，並讓客戶認識友邦香港扎根香港近百年的故事。

另一方面，中心設有多個私穩度高的會客室和多功能活動空間，可用作舉辦不同類型的活動，包括與財富管理、稅務或財富傳承有關的講座，以至個人健康、品味興趣、生活享受等活動，讓客戶全方位體驗及實踐「健康長久好生活」。例如今年5月初，中心便舉辦了《馬爹利傳世之藝 Martell Art of Blending》活動，讓特選客戶體驗馬爹利干邑調和工藝的無限可能，活動結束後更獲得由馬爹利頒發的「傳世之藝實驗室釀酒師證書」。

▲ 馬爹利品牌大使帶領客戶擔任「一日首席釀酒師」，親身調和專屬自己的「馬爹利訂製調和干邑」，並帶回家中與摯愛一同分享。

▲ 中心設有多個私穩度高的會客室和多功能活動空間。

超越傳統保險服務 構建優質服務生態圈

隨着「友邦峻宇財富管理中心」正式投入服務，友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯期望，中心能助高淨值客戶更輕鬆地處理財富規劃及資產傳承事務。她透露，公司未來將推出多項嶄新的健康方案，包括將於今年開設專為高淨值客戶服務的養生中心，以及推出尊貴客戶會籍，構建集身心健康、財富管理、醫療於一身的優質服務生態圈，全面關顧客戶在身、心、靈的需要。

▲ 友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯期望，透過一系列服務配以多元化、具競爭力的高淨值產品，引證友邦香港不會局限於理賠角色，而是超越傳統保險，為客戶度身訂造一站式優質服務生態圈。

「友邦保險」是指友邦保險控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司。

「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。

「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。

（特約）