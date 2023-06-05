中銀香港「私人財富」 多元配套　以專為尊

中國銀行（香港）有限公司（「中銀香港」）「私人財富」一直秉持專業的精神為客戶細意規劃財富。中銀香港「私人財富」特別邀請殿堂級歌手李克勤擔任品牌大使，與其在音樂領域上的專業追求如出一轍。由李克勤以客戶身份親身分享品牌獨有的「5專」服務能如何照顧他理財以至生活各個範疇，實在地體驗品牌的多元產品及服務。

投資市場瞬息萬變，假如有專業人士適時為您提供貼身資訊和意見，並透過合適的工具助你實現目標，管理財富時自然更得心應手。中銀香港「私人財富」致力為資產淨值達港幣800萬元或以上客戶提供私人客戶級別的理財服務，涵蓋投資理財、財富傳承、跨境置業、時尚生活禮遇等多元化服務，並特設專屬財富管理團隊，全面滿足客戶不同的財富管理需要。品牌大使李克勤亦會分享自身享用「私人財富」服務的全方位體驗，照顧他與家人的各項理財所需。

▲ 中銀香港「私人財富」邀請李克勤擔任品牌大使，與其在音樂領域上的專業追求如出一轍。

專業團隊 全面照顧理財以至生活所需

李克勤透露自己乃中銀香港的長期客戶，並直言「私人財富」團隊的專業性毋庸置疑。「我十分欣賞品牌獨有的『1+10』專業團隊（見下文）服務，它能為我和家人提供貼心規劃，照顧我在各項投資理財以至生活享受的全方位需要。」

常言道：識英雄，重英雄。作為專業歌手，李克勤表示在其他領域同樣尊重及相信專業，所以他與太太會把財富管理事宜交由專業團隊代勞，並予以充分信任。他又透露，在投資理財以外，財富傳承也是他與太太重點關注的項目，並讚揚中銀香港「私人財富」在有關方面同樣照顧周全。

品牌獨有的「1+10」專業團隊由專屬客戶經理與客戶經理助理及其他領域專才，包括外界的傳承顧問、按揭顧問、財富顧問、外匯專家、保障專家、信貸諮詢專隊、證券專員、跨境專家及禮賓服務專員等組成，為客戶提供專業意見、貼身規劃各項財富管理事宜。

專屬方案 多元產品滿足各項理財需求

每位歌手都有自己獨當一面的音樂風格，理財亦言，每人對理財的目標、需求都不一，並沒有任何一個方案能滿足所有人的需要。「私人財富」用心理解客戶切身的理財需求，為他們提供最適切的財富管理方案。憑藉私人客戶級別的投資方案、財富傳承及保障計劃以及流動資金管理配套，助客戶跨越時間及地域限制，捕捉機遇。

及早規劃 周全方案助客戶將財富傳給摯愛

由於傳承與保障乃財富管理中不可缺少的重要環節，亦因見愈來愈多客戶關注自身和家庭的保障，尤其在財富傳承方面期望能及早部署，中銀香港「私人財富」特意與中銀集團人壽保險有限公司（「中銀人壽」）攜手為「私人財富」客戶打造「瑆鑽私人財富終身壽險計劃」，協助他們做好財富增值以至資產傳承，安享黃金歲月。

「瑆鑽私人財富終身壽險計劃」為終身分紅型人壽保障計劃1，首日保證現金價值高達已繳保費的80.4%2，保單生效即為客戶提供較高比例的保證身故賠償³。此計劃更可配合不同人生階段需要，例如當客戶過渡至其黃金歲月，便會把重心轉移至提供潛在財富增值，以獲得較高回報的潛在機會，協助客戶規劃退休生活及傳承安排。

李克勤認同，財富傳承應及早規劃，諮詢專家意見，找出最適合自己和家庭的財富傳承方案，助兒子們的未來發展打下穩健基礎。

不過，由於經常需要往返世界各地演出，李克勤強調，財富傳承方案最好簡單、直接。「『瑆鑽私人財富終身壽險計劃』正好能夠滿足我的需要，它不但可以協助我把財富傳承予兩位兒子，亦可按照我的保障需要作出調整，就像在人生階段較後期，把重心轉移至提供潛在財富增值，一舉兩得。」他更欣賞計劃特設的簡易核保選項3,4，能夠免去身體檢查等繁瑣流程，讓他能在回港一、兩天的空檔完成投保，十分方便。

▲ 李克勤讚揚「瑆鑽私人財富終身壽險計劃」既可助他把財富傳承予兩位兒子，亦可按照其保障需要作出調整。

專注灣區財富管理配套 提供尊尚理財服務

李克勤經常往返內地工作，即使不在港，「私人財富」的專屬客戶服務團隊仍與他保持緊密聯繫，透過手機銀行的RM Chat，以文字或語音訊息等方式與團隊聯絡，時刻體驗專業理財服務。而RM Chat更於去年推出市場首創的Investment by Video視頻投資服務，整個投資過程由諮詢、評估到確認交易都可在RM Chat內進行，同時設有錄影錄音功能，讓客戶可遙距進行基金投資交易。

粵港澳大灣區作為國家重點發展地區，當中機遇處處，「私人財富」憑藉遍及中國內地和香港的龐大服務網路和業務專才，並特設管家式綜合商業理財服務，助客戶輕鬆處理日常營運及跨地域資產配置，同時與母行中國銀行緊密聯繫，運用全球化網路為客戶提供國際化的視野和多元化業務。

▲ 即使李克勤經常離港工作，仍能透過手機銀行RM Chat與專屬客戶經理保持緊密聯繫。

尊貴體驗 管家式時尚生活管理

高資產淨值客戶在工作以外，家庭生活同樣重要。「私人財富」為客戶提供尊貴的禮賓服務，禮賓服務專員將依據客戶的興趣、愛好及品味，利用覆蓋全球的生活與時尚網路，7x24按客戶所需，悉心安排活動，為他們帶來非凡優惠及禮遇。對於剛完成7場演唱會的李克勤而言，正好可透過禮賓服務為自己與家人安排一次旅遊，由機票、酒店預定至行程規劃都一站式貼心準備。

為提供舒適環境予客戶與服務團隊愜意會面，品牌特設「私人財富中心」，讓客戶在專屬空間享受貼心的理財服務。

目前成為中銀香港「私人財富」客戶，更可專享迎新禮遇高達83,188港元，立即登入https://bit.ly/45eA49R 了解更多！

優惠受條款及細則約束。

註：

1. 「瑆鑽私人財富終身壽險計劃」(「本計劃」)為分紅保單，惟終期紅利（如有）並非保證，並可能不時被調整，而過往表現亦非未來表現的指標，實際獲發的金額可能較估計為高或低，中銀人壽有權隨時作出更改。退保時之終期紅利（如有）只會於退保時派發。身故時之終期紅利（如有）只會於受保人身故時派發。退保時之終期紅利與身故時之終期紅利的紅利率並非相同。有關詳情請參閱建議書內的說明摘要、向主要保險代理機構分行職員查詢或瀏覽以下網址：www.boclife.com.hk/ps。

2. 適用於所有歲數、性別及居住國家/地區組別A的非吸煙人士，並以預繳形式一筆過支付保費投保「瑆鑽私人財富終身壽險計劃 – 精萃」（正常核保版本），且已反映6%預繳保費年利率及1%首年保費折扣優惠。該數值取至小數點後1位數及僅供說明之用，有關詳情請參閱建議書內的說明摘要。優惠受條款及細則約束，詳情請參閲相關宣傳單張。

3. 本計劃的正常核保版本及簡易核保版本的保費、保單價值及身故賠償有所差異。有關保費、保單價值及身故賠償的詳情，請參閱保險建議書。

4. 簡易核保版本的「瑆鑽私人財富終身壽險計劃 – 尊尚」受推廣期所限，及須符合中銀人壽當時的核保規則及指引和相關規定，有關詳情請聯絡主要保險代理機構分行職員。