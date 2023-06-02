唐太宗賞賜兩個美女給宰相房玄齡，房玄齡多番拒絕。一國之君極為不悅，初令長孫皇后勸說房夫人，讓丈夫娶妾，豈知房夫人一口拒絕；於是太宗再派人問房夫人：「你想要不妒而活，還是想要寧妒而死？」並謂想死就喝下毒酒。性格剛烈的房夫人想也不想便把毒酒一飲而盡，想不到原來唐太宗作弄臣子，所謂毒酒只是一杯山西醋，「吃醋」或「呷醋」一詞相傳便源於此。

時至今日，「呷醋」一詞仍十分流行，普遍是指男女關係中的妒忌，但在英文繙譯中，「呷醋」就只有「jealous」，即泛指包括男女關係以外的妒忌。有趣的是，在中文語義中，「呷醋」還可以附帶正面意思，當女方說：「人哋唔鍾意你，都唔會呷醋啦！」男方聽後骨頭都酥軟了。反之，jealous是七宗罪之一，絕對負面。

一夫一妻制的社會裏，某程度的「呷醋」是人之常情，抗拒第三者出現而作出「呷醋行為是正常反應（就如房玄齡夫人），惟當呷醋是基於幻想便可能鑄成大禍。要知道妒忌是極複雜的情緒，可以不知不覺中走入漩渦而難以自拔，先由懷疑開始，繼而是失去信心，再轉化成憤怒和恐懼，而恐懼失去又再添加懷疑，因而形成vicious cycle（惡性循環）愈弄愈壞，可以由男朋友（或老公）衣服上一絲秀髮的懷疑開始，便引發到他跟任何女性交談便怒火中燒，因而對他加上多項管控，希望藉此增加安全感，只可惜定會弄巧反拙，正常關係不可以在管控中長存。

過分呷醋是不自信表現，與其「呷醋」不如「呷杯紅酒」，take it easy。