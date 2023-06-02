現崇山商場夏日海洋世界 環保藝術DIY工作坊

為喚醒公眾對海洋生態及環境保育的關注，黃大仙現崇山商場將於5月至8月期間，化身成「夏日海洋世界」，為一家大細提供一站式的多元學習玩樂體驗，一同展開一個好玩又富有教育意義的「環保╳藝術」之旅！

商場將與環

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