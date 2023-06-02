現崇山商場夏日海洋世界 環保藝術DIY工作坊 副刊版 2023/06/02 分享： 分享： 為喚醒公眾對海洋生態及環境保育的關注，黃大仙現崇山商場將於5月至8月期間，化身成「夏日海洋世界」，為一家大細提供一站式的多元學習玩樂體驗，一同展開一個好玩又富有教育意義的「環保╳藝術」之旅！ 商場將與環 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 親子好去處 最新專欄文章 更多 樂手歐陸古裝演出 《海頓與親王》妙趣橫生 2023/04/14 樂手歐陸古裝演出 《海頓與親王》妙趣橫生 PMQ元創方復活童心遊樂場 重拾童年回憶挑戰柔韌度 2023/04/07 PMQ元創方復活童心遊樂場 重拾童年回憶挑戰柔韌度 香港圖書館節2022 科普工作坊從法醫角度解密 2022/10/31 香港圖書館節2022 科普工作坊從法醫角度解密 共創蒲台教育計劃 學生描繪香港南極之美 2022/10/21 共創蒲台教育計劃 學生描繪香港南極之美 海洋探索體驗館 投影效果結合多感官體驗 2022/08/15 海洋探索體驗館 投影效果結合多感官體驗 展覽 工作坊 大自然 收集 玩樂 黃大仙 好去處 現崇山