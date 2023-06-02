一個人素養如何，平時未必看得出，但以下情況最容易看清底蘊：

一、一個人向人求助與被求助時，是甚麼樣子？假如只有你幫他就得，要他倒頭來幫你時，他就刁僑扭擰、諸多藉口，那就算吧啦，此人計算和計較太多，做朋友無意思。

二、當你跟他有不同見解／立場時，他是甚麼反應？若立即視你為敵人／辯論對手／感化對象，即說明此人包容性非常有限，而且老覺自己才是對的一方，非常執着，很大機會是寧願贏場交而不惜犧牲情誼的人。

三、他如何對待家人？若連至親都無情無義，那就不要奢望他會對一個沒有血緣的人重情重義。

四、他在某人的面前及背後是甚麼樣子？若在人前friend過打band，但在其人背後猛講人壞話，這種雙面人不會特別對你有例外，跟這人靠近，要預咗背後遲早給他講到背脊開花。

五、他如何對待有利益衝突的人？來個正面鬥法還好，若陰濕出招，又或講人是非意圖拉攏他人，乃陰險小人也，應盡量遠離。

六、他對待高位者及低位者的態度如何？若對兩者無分別，即使是客氣或寸嘴，起碼待人如一；若見高拜、見低踩，乃唯利是圖、黐人富貴厭人貧之小人相格也。

七、他如何對待朋友約會？約他聚會永無落實／例牌遲大到者，經常掛着「你哋食住先」或「見到就見，見唔到即係唔嚟」，即做人無搭霎，重要事千祈咪預佢。

八、他如何對待朋友的私隱和秘密？把朋友告知的私隱和秘密大嘴巴、口沒遮攔地講出去，無論有心或無心，都是傷害了朋友和辜負了人家的信任，此人不分輕重，靠不住。

若口口聲聲稱別人為好朋友，卻在人走後，開直播拍住自己個喊樣說三道四，那其人靠得住否、品格如何？看官大概心中有數。