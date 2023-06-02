加強與內地合作 促自動車互聯互通

立法會近日三讀通過《2022年道路交通（修訂）（自動駕駛車輛）條例草案》，旨在修訂《道路交通條例》，為自動車在香港的先導使用，訂定靈活的規管制度，無疑是踏出重要一步。

港自動車發展 已落後深滬等

盡管香港自2017年起已開展自動車的測試工作，當局在2019年又成立了10億元的智慧交通基金，資助與車輛相關的創科研究和應用，獲批申請項目也有涉及自動駕駛車輛和車聯網技術，但整體而言，本港自動車發展已落後於深圳和上海等內地城市，這些城市已陸續為無人駕駛公共交通車輛進行載客測試。香港必須推出更多政策措施，在自動車發展方面急起直追。

目前，本港車輛和道路使用事宜均受《道路交通條例》（第374章）及其附屬法例規管，卻局限於規管傳統汽車，並假定在任何時間車上均有自然人司機。盡管自2017年起，運輸署根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》（第374E章）發出車輛行駛許可證，批准在本地測試個別自動車，而該等許可證只是按個別情況，向未領牌和通常不會在道路上使用的車輛發出。

筆者是現任香港機場管理局董事局成員，了解到在機場範圍內，已有不同類型自動駕駛車輛運作，下一步將會安排自動車，從港珠澳大橋口岸人工島接載旅客到機場，日後更希望將服務延伸至東涌市區。為了進一步滿足自動車行業的發展所需，香港確實需要訂立新的規管框架，靈活配合日新月異的自動車技術，安全有序地推廣自動車的測試和應用。

盡管所有自動車仍將受現行登記及領牌制度規管，當局會就自動車的先導使用引入一個規管框架。條例草案的主要內容包括：任何機構或人士如有意在香港道路上測試或使用自動車，必須以「先導計劃」形式向運輸署申請批准，以取得「先導牌照」，每輛相關自動車亦會獲發「自動車證書」；同時，運輸及物流局局長獲賦權訂立《先導規例》，規管以先導形式進行的自動車計劃，《先導規例》屬附屬法例，須經立法會以「先訂立後審議」的程序審議。

此外，運輸署署長不但獲授權制定相關「實務守則」，也可通過署方網站發布公告，就任何涉及先導事宜的特定個案授予豁免，使自動車的測試和使用獲得較大彈性，免受某些現行法律條文規限。

靈活規管制度 便利研究測試

據當局解釋，由於自動車技術發展迅速，若要把所有技術和操作要求細節都編纂為成文法則，並未可行；通過上述賦權安排，則可以提供靈活規管制度，有利於研究、測試和評估自動車技術目標，筆者認為是較務實及平衡的做法。

在立法會法案委員會會議上，當局表示在制定條例草案時，曾參考了澳洲、加拿大、美國及新加坡等地相關法例，卻未有明確提及參照內地相關法規與標準。筆者對此十分關注，認為香港必須與內地就自動車發展交流合作，特別是推動粵港澳大灣區內自動駕駛技術和車聯網的發展。

展望未來，當局應多管齊下，配合自動車技術在世界各地的最新趨勢，就如何在香港推動自動車的研發應用和測試，盡快制定清晰的藍圖和策略，並通過「創新及科技基金」和「智慧交通基金」，為相關科研提供更多資助。同時，當局應聯同業界加強與內地交流和合作，既包括5G技術、大數據分析及車聯網等技術研發，及至與自動車有關法例、規則及標準的銜接，致力促進兩地在自動駕駛技術和車聯網等方面互聯互通。