劉業強續掌鄉議局 為北都出謀獻策 政治版 2023/06/02 分享： 分享： 北部都會區是香港未來發展的重點，新界鄉議局昨日換屆選舉，鄉議局主席劉業強、副主席林偉強和莫錦貴全部連任。劉業強當選後表明，鄉議局會為北都發展出謀獻策，最重要是善用超過6千公頃的荒廢農地。 副主席莫錦貴 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 「神秘人物」訪立會 議員準時坐定定 2023/06/01 「神秘人物」訪立會 議員準時坐定定 「極端酷熱」首現 議員關注工友健康 2023/05/31 「極端酷熱」首現 議員關注工友健康 周末「家鄉市集」 維園橫跨六四舉行 2023/05/30 周末「家鄉市集」 維園橫跨六四舉行 民主黨區選「去馬」否 劉慧卿提3條件 2023/05/29 民主黨區選「去馬」否 劉慧卿提3條件 灣區一小時生活圈 李家超讚方便 2023/05/27 灣區一小時生活圈 李家超讚方便 鄉議局 劉業強 選舉 北部都會區 任命 創新科技署 農地 退休