劉業強續掌鄉議局 為北都出謀獻策

北部都會區是香港未來發展的重點，新界鄉議局昨日換屆選舉，鄉議局主席劉業強、副主席林偉強和莫錦貴全部連任。劉業強當選後表明，鄉議局會為北都發展出謀獻策，最重要是善用超過6千公頃的荒廢農地。

副主席莫錦貴

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