報讀AI免費課程 及早增值是上策

「生意淡薄，不如賭博！」已經不合時宜，今時不同往日，少一點科技應用知識都會被淘汰。那如何是好？當然要趕上潮流，特別是做生意的朋友，懂得最新科技至為重要；而打工仔往往走在最前綫，學懂如何應用新科技必令上

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