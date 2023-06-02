報讀AI免費課程 及早增值是上策 行政人員版 2023/06/02 分享： 分享： 「生意淡薄，不如賭博！」已經不合時宜，今時不同往日，少一點科技應用知識都會被淘汰。那如何是好？當然要趕上潮流，特別是做生意的朋友，懂得最新科技至為重要；而打工仔往往走在最前綫，學懂如何應用新科技必令上 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 全球進入AI時代 給同學6個建議 2023/05/26 全球進入AI時代 給同學6個建議 創建3D模型捕捉細節 AI分析誕生虛擬偶像 2023/05/19 創建3D模型捕捉細節 AI分析誕生虛擬偶像 保持開放學習 應對AI變局 2023/05/12 保持開放學習 應對AI變局 AI化身音樂人 引發版權爭議 2023/05/05 AI化身音樂人 引發版權爭議 AI計劃旅遊行程？ 倘事事依賴失樂趣 2023/04/28 AI計劃旅遊行程？ 倘事事依賴失樂趣 科技行業 科研 創新科技及應用 人工智能 IVE 深度學習 社會民生