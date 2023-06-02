蘋果App Store 去年拒170萬份App申請 行政人員版 2023/06/02 分享： 分享： 蘋果App Store自2008年面世，至2022年間，iOS開發者在App Store上賺取的收入超過3,200億美元。Analysis Group的研究發現，從2008至2022年，iOS用戶下載 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 OpenAI：已覓對策 解決AI幻覺減編造謊言 今日 OpenAI：已覓對策 解決AI幻覺減編造謊言 英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU 2023/06/01 英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU Nvidia布局 如何由GPU走到AI？ 2023/06/01 Nvidia布局 如何由GPU走到AI？ 韓Naver進軍阿拉伯 供地區化AI工具 2023/05/31 韓Naver進軍阿拉伯 供地區化AI工具 紅米Note 12 Pro+ 5G 配旗艦鏡頭售2999元 2023/05/31 紅米Note 12 Pro+ 5G 配旗艦鏡頭售2999元 科技行業 科研 創新科技及應用 商業 iOS App Store 手機Apps 軟件 美元