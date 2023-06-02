阿波羅「薑汁番薯雪條」港式糖水新食法 惠康獨家發售

呢排天氣熱爆，想過一個至Cool夏日，當然唔少得食雪糕啦！黛安收到風，最近阿波羅Appolo推出由香港製造嘅全新獨家單品「薑汁番薯雪條」，挑戰傳統港式糖水新食法。公關姊妹話，阿波羅去年推出嘅「腐竹糖水雪條」大受好評，所以今年再度出擊，推出「港式糖水系列」第2浪，特別以港人至愛嘅薑汁番薯做靈感，選用高質紫心番薯製成今次新品，雪條清甜不膩，加上粒粒紫心番薯Q彈口感，口感味道層次夠晒豐富。

全新阿波羅「薑汁番薯雪條」已喺全綫惠康、Market Place、3hreesixty及Oliver's the Delicatessen獨家發售。今日（2日）起至6月15日，顧客更可以至抵驚喜價$26/盒（4支裝）入手「薑汁番薯雪條」及「腐竹糖水雪條」，鍾意港式糖水嘅朋友一定要試下。如果想以更優惠價格入手，明日（3日）可趁enJoy card day以恒生enJoy card買滿$100仲有額外92折優惠，折實後每盒$23.9（原價$45），平均每支只係$6，好抵呀。

本文轉載自《晴報》