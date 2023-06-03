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《哈利波特》展 12 月登陸澳門 率先公布6大主題區域

副刊版 2023/06/03

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《哈利波特》彷彿是隻金雞蛋，用之不竭，繼準備拍成劇集版後，亦準備於今年12月在亞太區舉行首個「哈利．波特：展覽」（Harry Potter:The Exhibition），地點在澳門倫敦人，《哈利波特

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欄名 : 旅事通

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