《哈利波特》展 12 月登陸澳門 率先公布6大主題區域 副刊版 2023/06/03 分享： 分享： 《哈利波特》彷彿是隻金雞蛋，用之不竭，繼準備拍成劇集版後，亦準備於今年12月在亞太區舉行首個「哈利．波特：展覽」（Harry Potter:The Exhibition），地點在澳門倫敦人，《哈利波特 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 東京皇宮酒店可持續住宿計劃 有機餐飲配特色水療 2023/06/01 東京皇宮酒店可持續住宿計劃 有機餐飲配特色水療 海洋公園免費入場Chill All Night 6月逢星期六回歸 2023/05/30 海洋公園免費入場Chill All Night 6月逢星期六回歸 澳門teamLab新事 6月推出3組全新光影互動作品 2023/05/29 澳門teamLab新事 6月推出3組全新光影互動作品 香港銀樾美憬閣精選酒店開業一周年 兩晚6折夏日住宿優惠 2023/05/27 香港銀樾美憬閣精選酒店開業一周年 兩晚6折夏日住宿優惠 九州豪斯登堡夏祭活動 首度放天燈設河畔酒吧 2023/05/17 九州豪斯登堡夏祭活動 首度放天燈設河畔酒吧 電影 展覽 澳門 旅遊資訊