樓價回升帶動租金 中型單位最受惠

【分析】受去年樓價急挫拖累，租金走勢亦同步下滑，但今年首4個月，受惠於樓價逐步走出陰霾，租金走勢卻持續看俏，大有走出谷底的意味，就算第二季有多個新盤相繼入伙，對區內租務原先市況，未見太大衝突，而相信待

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