西南九龍維港滙I已錄2宗預租 1房$1.65萬租出

由信置、會德豐地產、嘉華及爪哇合作發展的西南九龍維港滙I，將於今個月入伙，屋苑5月已率先錄得2宗預租，全為1房戶型，平均呎租約$52。代理指，屋苑目前有約48伙放租，且查詢量不俗，以同區或鄰近屋苑的單

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