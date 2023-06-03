啟德MONACO ONE及MONACO MARINE暫約35伙放租 叫租貼近同區

啟德新入伙盤供應源源不絕，當中位處城中心、由會德豐發展的MONACO ONE及MONACO MARINE，亦將於本月入伙。代理稱，兩個屋苑的業主普遍仍以市價放租，與同區其他屋苑相若。

美聯首席高級營業經

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