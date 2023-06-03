元朗The YOHO Hub第B期租盤已消化 1房戶租金升6%

由新地發展、位處港鐵元朗站上蓋的The YOHO Hub第B期經已入伙，截至周二（5月30日）累錄約45宗租務成交，平均呎租約$39.3。代理指，目前查詢仍以1房至2房戶型為主，惟因租盤已被市場消耗，

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