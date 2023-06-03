火炭星凱‧堤岸近鐵路站受歡迎 2房叫租$2.05萬起 置業家居 2023/06/03 分享： 分享： 由中洲置業發展的火炭星凱‧堤岸，將於本月內入伙。代理指，屋苑目前雖未錄得預租個案，但因其鄰近港鐵火炭站，吸引不少原居九龍區的夫婦查詢租務。 中原高級資深區域營業經理梁廣成表示，火炭星凱‧堤岸目前有約30 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 第二季新盤入伙潮 直擊6個屋苑搶手租盤 今日 第二季新盤入伙潮 直擊6個屋苑搶手租盤 樓價回升帶動租金 中型單位最受惠 今日 樓價回升帶動租金 中型單位最受惠 西南九龍維港滙I已錄2宗預租 1房$1.65萬租出 今日 西南九龍維港滙I已錄2宗預租 1房$1.65萬租出 啟德MONACO ONE及MONACO MARINE暫約35伙放租 叫租貼近同區 今日 啟德MONACO ONE及MONACO MARINE暫約35伙放租 叫租貼近同區 元朗The YOHO Hub第B期租盤已消化 1房戶租金升6% 今日 元朗The YOHO Hub第B期租盤已消化 1房戶租金升6% 你可能感興趣 第二季新盤入伙潮 直擊6個屋苑搶手租盤 今日 01:00 第二季新盤入伙潮 直擊6個屋苑搶手租盤 樓價回升帶動租金 中型單位最受惠 今日 01:00 樓價回升帶動租金 中型單位最受惠 西南九龍維港滙I已錄2宗預租 1房$1.65萬租出 今日 01:00 西南九龍維港滙I已錄2宗預租 1房$1.65萬租出 最新專欄文章 更多 第二季新盤入伙潮 直擊6個屋苑搶手租盤 今日 第二季新盤入伙潮 直擊6個屋苑搶手租盤 鰂魚涌THE HOLBORN專業人士追捧 呎租高見近$70 今日 鰂魚涌THE HOLBORN專業人士追捧 呎租高見近$70 堅尼地城KENNEDY 38約47伙放租 開放式月租$1.7萬起 今日 堅尼地城KENNEDY 38約47伙放租 開放式月租$1.7萬起 元朗The YOHO Hub第B期租盤已消化 1房戶租金升6% 今日 元朗The YOHO Hub第B期租盤已消化 1房戶租金升6% 啟德MONACO ONE及MONACO MARINE暫約35伙放租 叫租貼近同區 今日 啟德MONACO ONE及MONACO MARINE暫約35伙放租 叫租貼近同區 物業出租 星凱‧堤岸