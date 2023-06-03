火炭星凱‧堤岸近鐵路站受歡迎 2房叫租$2.05萬起

由中洲置業發展的火炭星凱‧堤岸，將於本月內入伙。代理指，屋苑目前雖未錄得預租個案，但因其鄰近港鐵火炭站，吸引不少原居九龍區的夫婦查詢租務。

中原高級資深區域營業經理梁廣成表示，火炭星凱‧堤岸目前有約30

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