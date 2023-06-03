堅尼地城KENNEDY 38約47伙放租 開放式月租$1.7萬起

由新地、恒地及會德豐地產共同發展的堅尼地城單幢盤KENNEDY 38，已於上月起收樓入伙，截至周四（6月1日）暫錄7宗租務，平均呎租約$69.5，租金回報約2.61至3.1厘。代理指，該廈目前仍有約

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