第二季新盤入伙潮 直擊6個屋苑搶手租盤

近期二手買賣陷膠着，有部分買家寧願先行租樓，靜觀後市變化，第二季就有多個新盤準備入伙，集中於新界西北一帶，更不乏大型屋苑，近日已陸續出現預租個案。隨着入伙期漸近，租盤數量持續增加，其中每月叫租最平約$

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