屯門NOVO LAND 2A期 首批折實$334.73萬起 最快本月初開售

雖然早前銀行跟隨美國加息，但未有影響新盤銷售走勢，由新地發展的屯門NOVO LAND 2A期，於周二（5月30日）公布首張價單，首批涉186伙，折實價由$334.73萬起，最快本月初開售，若相比同系

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