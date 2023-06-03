屯門NOVO LAND 2A期 首批折實$334.73萬起 最快本月初開售 置業家居 2023/06/03 分享： 分享： 雖然早前銀行跟隨美國加息，但未有影響新盤銷售走勢，由新地發展的屯門NOVO LAND 2A期，於周二（5月30日）公布首張價單，首批涉186伙，折實價由$334.73萬起，最快本月初開售，若相比同系 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 筲箕灣傲華涉156伙 主打1房 擬本月登場 今日 筲箕灣傲華涉156伙 主打1房 擬本月登場 鰂魚涌THE HOLBORN會所連園林逾1.2萬呎 洋溢現代英倫風情 2023/05/20 鰂魚涌THE HOLBORN會所連園林逾1.2萬呎 洋溢現代英倫風情 元朗滙都第1期涉623伙 主打2房 擬季內推售 2023/05/20 元朗滙都第1期涉623伙 主打2房 擬季內推售 無懼加息瑜一‧天海首推90伙 1房折實價$798.91萬起 2023/05/13 無懼加息瑜一‧天海首推90伙 1房折實價$798.91萬起 大埔白石角University Hill 2B期 首推138伙 折實$453.56萬起入場 2023/05/06 大埔白石角University Hill 2B期 首推138伙 折實$453.56萬起入場 一手市場 NOVO LAND 2A期 銀行