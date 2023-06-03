筲箕灣傲華涉156伙 主打1房 擬本月登場

協成行發展的筲箕灣東大街住宅項目，於周四（6月1日）正式命名為傲華（ORIA），該盤為舊契項目，採單幢式設計，提供156伙，實用面積約190平方呎起，主打1房單位。

協成行發展總經理方添輝表示，傲華為集

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