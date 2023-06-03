筲箕灣傲華涉156伙 主打1房 擬本月登場 置業家居 2023/06/03 分享： 分享： 協成行發展的筲箕灣東大街住宅項目，於周四（6月1日）正式命名為傲華（ORIA），該盤為舊契項目，採單幢式設計，提供156伙，實用面積約190平方呎起，主打1房單位。 協成行發展總經理方添輝表示，傲華為集 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 屯門NOVO LAND 2A期 首批折實$334.73萬起 最快本月初開售 今日 屯門NOVO LAND 2A期 首批折實$334.73萬起 最快本月初開售 鰂魚涌THE HOLBORN會所連園林逾1.2萬呎 洋溢現代英倫風情 2023/05/20 鰂魚涌THE HOLBORN會所連園林逾1.2萬呎 洋溢現代英倫風情 元朗滙都第1期涉623伙 主打2房 擬季內推售 2023/05/20 元朗滙都第1期涉623伙 主打2房 擬季內推售 無懼加息瑜一‧天海首推90伙 1房折實價$798.91萬起 2023/05/13 無懼加息瑜一‧天海首推90伙 1房折實價$798.91萬起 大埔白石角University Hill 2B期 首推138伙 折實$453.56萬起入場 2023/05/06 大埔白石角University Hill 2B期 首推138伙 折實$453.56萬起入場 一手市場 NOVO LAND 2A期