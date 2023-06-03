CCL按周跌0.61% 結束三連升 報166.88點

中原城市領先指數（CCL）本周報166.88點（根據5月22日至5月28日簽訂的正式買賣合約，5月8日至5月14日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌0.61%，終止過去3周連升的局面。

本周4區樓價升跌參

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