兆鑫匯金廣場推30伙商務公寓 連裝修總價￥308萬起

以坐擁深圳地鐵站上蓋優勢的兆鑫匯金廣場，位處羅湖核心地段，近期項目來港推售30個商務公寓，售價由￥308萬起。

由深圳兆鑫房地產開發有限公司發展的兆鑫匯金廣場，位於深南大道，整體分為3期開發，總佔地約

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