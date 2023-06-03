兆鑫匯金廣場推30伙商務公寓 連裝修總價￥308萬起 置業家居 2023/06/03 分享： 分享： 以坐擁深圳地鐵站上蓋優勢的兆鑫匯金廣場，位處羅湖核心地段，近期項目來港推售30個商務公寓，售價由￥308萬起。 由深圳兆鑫房地產開發有限公司發展的兆鑫匯金廣場，位於深南大道，整體分為3期開發，總佔地約 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 珠光新城生活配套完善 現樓售￥90萬起 2023/05/20 珠光新城生活配套完善 現樓售￥90萬起 華發四季雲山配套應有盡有 連裝修售價￥272萬起 2023/05/13 華發四季雲山配套應有盡有 連裝修售價￥272萬起 合景臻頤府東方禪意大宅 入場費￥2,000萬起 2023/04/01 合景臻頤府東方禪意大宅 入場費￥2,000萬起 懿臻山低密度1梯1戶大宅 ￥156萬起入場 2023/03/25 懿臻山低密度1梯1戶大宅 ￥156萬起入場 富逸城•臻譽推逾千呎現樓 連裝修售價￥200萬起 2023/03/11 富逸城•臻譽推逾千呎現樓 連裝修售價￥200萬起 銷售 人民幣 大灣區 深圳 羅湖