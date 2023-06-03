伯明翰Silkstream-Lindley House享高度綠化生活 1房入場費$410萬起 置業家居 2023/06/03 分享： 分享： 英國倫敦第3區Hendon生活及教育配套完善，亦鄰近多條高速公路，吸引不少實力家庭進駐。當地住宅樓花項目Silkstream的Lindley House，現正在港展銷，設有104伙1房至3房單位，1房 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 伯明翰Gunsmith House 2房$283萬入場 鄰近商業區 租賃潛力高 2023/05/27 伯明翰Gunsmith House 2房$283萬入場 鄰近商業區 租賃潛力高 新加坡The Reserve Residences鄰近自然保護區 飽覽翠綠景致 2023/05/20 新加坡The Reserve Residences鄰近自然保護區 飽覽翠綠景致 倫敦Wembley Park Gardens綠色生活概念設計 1房入場費$370萬起 2023/05/13 倫敦Wembley Park Gardens綠色生活概念設計 1房入場費$370萬起 溫哥華The Havies $580萬住獨立屋 送2年包租保證 2023/05/06 溫哥華The Havies $580萬住獨立屋 送2年包租保證 倫敦Kensington Park Corner僅設7伙複式 打造英倫優雅風 2023/04/29 倫敦Kensington Park Corner僅設7伙複式 打造英倫優雅風 英國 倫敦 海外物業 英鎊