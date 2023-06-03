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伯明翰Silkstream-Lindley House享高度綠化生活 1房入場費$410萬起

置業家居 2023/06/03

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英國倫敦第3區Hendon生活及教育配套完善，亦鄰近多條高速公路，吸引不少實力家庭進駐。當地住宅樓花項目Silkstream的Lindley House，現正在港展銷，設有104伙1房至3房單位，1房

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欄名 : 海外置業

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