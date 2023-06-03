樂齡產品推介 置業家居 2023/06/03 分享： 分享： 【推介一】QUICO護理洗頭機設負壓管吸水 以洗頭不滴水為賣點的便攜式護理洗頭機（型號HA101），按鍵即可清潔。設計及技術獲專利的手提式按摩花灑，中間位置只噴清水，還可按摩頭皮；花灑外圍是吸水孔，利用 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 無障礙家居 長者生活倍添樂趣 今日 無障礙家居 長者生活倍添樂趣 你可能感興趣 無障礙家居 長者生活倍添樂趣 今日 01:00 無障礙家居 長者生活倍添樂趣 最新專欄文章 更多 無障礙家居 長者生活倍添樂趣 今日 無障礙家居 長者生活倍添樂趣 主題傢俬 百搭創意 打造個性化生活空間 2023/05/20 主題傢俬 百搭創意 打造個性化生活空間 【推介四】斯洛文尼亞Nika Zupanc Moooi年度推介 2023/05/20 【推介四】斯洛文尼亞Nika Zupanc Moooi年度推介 【推介二】奧地利Robert Stadler 陶瓷蔬果傢俬 2023/05/20 【推介二】奧地利Robert Stadler 陶瓷蔬果傢俬 【推介三】意大利Claudio Salocchi 復刻70年代梳化 2023/05/20 【推介三】意大利Claudio Salocchi 復刻70年代梳化 消費資訊 家具 智能家居 裝修設計 家居