【推介一】QUICO護理洗頭機設負壓管吸水

以洗頭不滴水為賣點的便攜式護理洗頭機（型號HA101），按鍵即可清潔。設計及技術獲專利的手提式按摩花灑，中間位置只噴清水，還可按摩頭皮；花灑外圍是吸水孔，利用

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