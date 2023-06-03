無障礙家居 長者生活倍添樂趣 置業家居 2023/06/03 分享： 分享： 打造無障礙家居，不妨從裝修設計出發，再配合現代科技產品，達至傷健共融。為父母或祖父母打造安樂蝸，如何揀選傢俬及建材物料，也是一門學問。同期介紹人氣QUICO便攜式護理洗頭機、August智能門鎖及 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 樂齡產品推介 今日 樂齡產品推介 你可能感興趣 樂齡產品推介 今日 01:00 樂齡產品推介 最新專欄文章 更多 樂齡產品推介 今日 樂齡產品推介 主題傢俬 百搭創意 打造個性化生活空間 2023/05/20 主題傢俬 百搭創意 打造個性化生活空間 【推介四】斯洛文尼亞Nika Zupanc Moooi年度推介 2023/05/20 【推介四】斯洛文尼亞Nika Zupanc Moooi年度推介 【推介二】奧地利Robert Stadler 陶瓷蔬果傢俬 2023/05/20 【推介二】奧地利Robert Stadler 陶瓷蔬果傢俬 【推介三】意大利Claudio Salocchi 復刻70年代梳化 2023/05/20 【推介三】意大利Claudio Salocchi 復刻70年代梳化 消費資訊 家具 智能家居 裝修設計 家居