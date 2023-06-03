  • 29°C
香港時間 : 2023603日 (週六) 02:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

無障礙家居 長者生活倍添樂趣

置業家居 2023/06/03

分享：

分享：

打造無障礙家居，不妨從裝修設計出發，再配合現代科技產品，達至傷健共融。為父母或祖父母打造安樂蝸，如何揀選傢俬及建材物料，也是一門學問。同期介紹人氣QUICO便攜式護理洗頭機、August智能門鎖及

...

欄名 : 家居頭條

相關文章

樂齡產品推介
今日
樂齡產品推介

你可能感興趣

樂齡產品推介
今日 01:00
樂齡產品推介

最新專欄文章 更多

樂齡產品推介
今日
樂齡產品推介
主題傢俬 百搭創意 打造個性化生活空間
2023/05/20
主題傢俬 百搭創意 打造個性化生活空間
【推介四】斯洛文尼亞Nika Zupanc Moooi年度推介
2023/05/20
【推介四】斯洛文尼亞Nika Zupanc Moooi年度推介
【推介二】奧地利Robert Stadler 陶瓷蔬果傢俬
2023/05/20
【推介二】奧地利Robert Stadler 陶瓷蔬果傢俬
【推介三】意大利Claudio Salocchi 復刻70年代梳化
2023/05/20
【推介三】意大利Claudio Salocchi 復刻70年代梳化
消費資訊 家具 智能家居 裝修設計 家居

上一篇文章

伯明翰Silkstream-Lindley House享高度綠化生活 1房入場費$410萬起

下一篇文章

樂齡產品推介
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？