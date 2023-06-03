無障礙家居 長者生活倍添樂趣

打造無障礙家居，不妨從裝修設計出發，再配合現代科技產品，達至傷健共融。為父母或祖父母打造安樂蝸，如何揀選傢俬及建材物料，也是一門學問。同期介紹人氣QUICO便攜式護理洗頭機、August智能門鎖及

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