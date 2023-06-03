全新200光子嫩膚面罩系列 8種彩光解決肌膚問題

【同場加映】除了塑身之外，皮膚護理亦是女士們關注的問題。瑞士高端美容科技品牌FAQTM的姐妹品牌FOREO，推出全新家用美容儀FAQTM 200光療面罩系列，針對熟齡肌及初老肌，從太空LED光療護理啟

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