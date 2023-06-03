半島精品店推父親節朱古力撻

父親節即至，子女們記得要孝敬偉大的爸爸。半島精品店的朱古力系列一直深受歡迎，今年特別推出限量版父親節特濃朱古力撻（$398），以濃郁香滑朱古力醬和忌廉製成，綴以焦糖榛子和朱古力手工裝飾，是慶祝父親節的

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