半島精品店推父親節朱古力撻 副刊版 2023/06/03 分享： 分享： 父親節即至，子女們記得要孝敬偉大的爸爸。半島精品店的朱古力系列一直深受歡迎，今年特別推出限量版父親節特濃朱古力撻（$398），以濃郁香滑朱古力醬和忌廉製成，綴以焦糖榛子和朱古力手工裝飾，是慶祝父親節的 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 灣仔傳統羅馬餐館 一周年免費送意式Buffet 2023/05/29 灣仔傳統羅馬餐館 一周年免費送意式Buffet 台灣爆料茶飲店首度攻港 必試香港限定Q彈黑糖紫芋冰 2023/05/27 台灣爆料茶飲店首度攻港 必試香港限定Q彈黑糖紫芋冰 體育活動暑期課程 氣槍劍擊刺激鍛練體能 2023/05/26 體育活動暑期課程 氣槍劍擊刺激鍛練體能 康城影展 范冰冰型鬥奧斯卡影后楊紫瓊 2023/05/24 康城影展 范冰冰型鬥奧斯卡影后楊紫瓊 東京晴空塔城11周年慶活動 推限定紀念商品+美食甜品 2023/05/23 東京晴空塔城11周年慶活動 推限定紀念商品+美食甜品 酒店 商場 尖沙咀 蛋 咖啡 蛋糕 朱古力 節慶 父親節 端午節