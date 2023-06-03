更緊密國際合作 應對人類共同挑戰

勇氣、承擔、熱誠、正直，這些素質似乎在現今的社會愈來愈難以找到，因此父母、社會或商界領袖等，有責任向年輕人灌輸這些價值觀。畢竟，年輕的一代不得不處理上幾代人遺留下來的重大問題，包括氣候變化、糧食安全、消除貧窮以至衝突等。

早前，我參與了香港李寶椿聯合世界書院30周年校慶和應屆畢業生晚宴，特別有所感受。學院為全球18間聯合世界書院之一，標榜多樣性、國際化及跨文化理解等核心價值，希望讓學生能在多元環境下接受教育。

我應邀與著名學者、曾任聯合國安理會主席的馬凱碩教授（Kishore Mahbubani），以及「和平世代」創辦人馬嘉明，就亞太區未來和平的議題進行討論及交流。

全球力量轉移 進入「亞洲世紀」

這是一個極為複雜和敏感的議題，在現時中美地緣政治緊張局勢加劇的情況下，顯得甚為重要，雙方摩擦反映出全球力量的轉移，以及世界秩序的變化。中國、印度近年的崛起受到關注，而東盟國家除了緬甸外，也實現了強勁增長，加強了地區實力，這是靠務實的經濟和安全合作，而非以征服或軍事威脅達致的結果。更重要的是，在過程中令數以億人擺脫貧窮困境，而財富分配仍然是重要目標。

世界經濟論壇在2019年的報告，引述了Project Syndicate一篇文章提到，19世紀的世界是歐洲化的，20世紀是美國化的，而到了現在，世界正在亞洲化，速度之快遠超人們的想像；文章結尾則引述作家Parag Khanna所說，我們已經進入了「亞洲世紀」，沒有回頭路可走。

馬凱碩在早前評論中提到，隨着西方一些國家與中國關係愈趨不穩，香港被用作「政治足球」的可能性就愈高。當然，這對任何人，尤其是我們的國際合作夥伴也沒有好處，我們的獨特地位讓各方都得益，未來仍會一樣。

這次討論中，馬凱碩以史借鑑，談及導致數千年衝突的三魔，他們象徵着對權力、金錢和貪婪的追求。從積極的角度而言，馬凱碩鼓勵畢業生們保持樂觀，並務實地尋求解決未來問題和挑戰的方法。

跨文化理解 務實政策繁榮共存

於我而言，尊重、理解和體諒他人的文化價值，是開放和包容社會的基礎，而這要透過對話和接觸才能實現。國際社會須更有效溝通和更緊密合作，才是克服人類共同面對挑戰之唯一途徑。

其實，東盟就是一個很好的例子，他們同時與中國和美國打交道，兩邊也不得失，以務實的經濟及外交政策，維持友好關係。東盟成員國之中，有民主體制、獨裁體制、共產主義體制、君主制體制，在大多數情況下繁榮共存，並擴大國際關係。

當晚晚會的亮點，是介紹了兩位獲得了李寶椿聯合世界書院獎學金、來自阿富汗的學生。他們代表着希望，比起論壇的成年人講者，他們更能為台下出席者帶來更多希望和樂觀態度。

來自一個飽受戰亂、並被國際社會遺棄的國家，這兩位勇敢的女生和男生目睹了不同的衝突。生活環境迫使他們凡事小心，例如因怕受到無人機或迫擊炮襲擊，在進入任何建築物時，首先要做的是確定逃生路綫；他們經過艱苦旅程才到達香港，縱使來港時間尚短，但他們都認為身體和精神上得到了重生。雖經歷重重困難，他們開始了新生活，並擁有為世界作出積極貢獻的機會。

聆聽兩位同學具有勇氣和精神力量的分享，再次提醒我們要活得謙卑。他們對美好未來的期盼，引起了每一位聽眾的共鳴，我們都為他們的堅韌鼓掌，並以他們為榜樣，期望通過國際社會的合作，培養良好的關係。

堅持和平合作 始能獲最大利益

無論是哪個獎學金計劃，獲獎者也是聰敏、且盡心盡力和勤奮，而通過計劃也往往改變了得獎者的人生。

在我的日常生活裏，我盡力與各個年齡段和不同背景的年輕人見面、交流，藉以更好地知道他們的看法，了解他們的擔憂和抱負；我經常分享個人故事或經歷，希望能鼓勵他們相信自己，並有所作為。不論學術成就高低、也不論人生軌迹如何，我相信每個人都有能力為社會、為世界作出不同程度的貢獻。無論各自要走的道路如何，我深信都應該遵照和平合作方式，唯有如此才能獲取最大的利益。

▲ 東盟同時與中美兩國打交道，以務實的經濟及外交政策，維持友好關係，其成員國中有各種政制，在大多數情況下繁榮共存，並擴大國際關係。圖為第55屆東盟外長會議。（新華社資料圖片）