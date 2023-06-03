塑膠污染「爆水管」 減塑公約不容緩

聯合國大聲疾呼，關掉塑膠污染的水龍頭（turning off the tap），過去幾天，175國代表在巴黎召開談判，制定全球首條減塑公約，希望在2040年以前，大幅減少8成的塑膠污染。

法國總統馬克龍在開幕會議上表示，「塑膠污染是一顆計時炸彈」，首要任務是減少以石化為基礎的塑膠生產，並盡快禁止污染最嚴重的即棄塑膠產品。

全球產量激增 計時炸彈須速拆

水龍頭與計時炸彈如何扯上關係？聯合國環境署表示，回溯1950年代，全世界的塑膠產量為200萬噸，至今已激增215倍至4.3億噸，倘一切照舊（business as usual），2060年的製造量將較2020年增加兩倍。與其說是開大水龍頭，不如形容為「爆水管」更貼切。

源頭的肆意生產，末端同樣失控。海洋每年吞下的塑膠垃圾，估計多達1,100萬噸，如來不及拆彈，到了2040年將翻兩翻至2,900萬噸，相當於在這個星球每公尺的海岸綫上，傾倒50公斤塑膠。

看罷這大堆數字，應該能感受到這顆炸彈有多重磅，問題有多十萬火急。然而，當議題涉及每年一萬億美元以上的貿易額、還有石油生產國和石化產業的利益等，會上諸國難免七嘴八舌。

邊提高回收率邊增產 屬退步方案

有指美國、中國和沙地阿拉伯等國，因其龐大的石化產業，不希望公約具強制性，改而提議加強回收和改善廢物管理，試圖保住大規模生產的非永續模式；然而，誠如法國生態部長Christophe Béchu於會前警告，邊提高回收率邊繼續增產，是個退步的方案。要真正解決問題，必須先減產，其次才是增加回收比例。

Christophe Béchu並非曲高和寡，由歐盟、日本、韓國、加拿大、秘魯、挪威、盧旺達等50多個國家組成的「雄心聯盟」（The High Ambition Coalition），便呼籲全球在2040年前結束塑料污染，同時認為公約必須把塑料設計標準化，以確保產品的耐用性、可回收性和安全性，實現兼顧環保和人類健康的塑料循環經濟。

氣候談判前車可鑑，要談得攏塑料公約，必須獲得中、美兩個塑料生產及消耗大國的積極響應，否則端出來的條款，效果將大打折扣。因此，聯合國安排了5輪談判，務求在明年底前擺平各方利益，催生出首條國際性的塑料公約，而這次第二輪的巴黎會議，目標是起草條約初稿，以便在11月的第三輪肯雅會議上商討。

聯合國規劃署指出，即使2040年減得了8成污染，餘下的兩成仍多達一億公噸，幾乎等同500萬個貨櫃的重量，要是排成一列，足以延伸3萬公里，夠往返香港和北京7次半之多。所以說，時間不等人，塑膠遺害也如此。

▲ 聯合國大聲疾呼，關掉塑膠污染的水龍頭，175國代過去數天在巴黎召開談判，制定全球首條減塑公約，希望在2040年以前減少8成塑膠污染。（新華社資料圖片）