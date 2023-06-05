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自駕旅遊綫

副刊版 2023/06/05

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有朋友準備好駕自己私伙車北上，難免要research一下有甚麼合適自駕路綫。要我推介的話，會先問清楚可花的旅途時間有多少。一般可推薦兩種時間選擇的玩法，一是長周末大概三天的行程，二是一兩個禮拜的較長途旅行。由於第一階段的港車北上，只限於廣東省境內，所以兩周已可說玩得頗全面。

又因為過關入境方面，指定要經港珠澳大橋，入內地境首站必是珠海，所以珠海及周邊也可以設定為短trip的目的地。七月起暑假一家大細出遊的話，可以一去珠海就近澳門的橫琴，主要有一個海洋王國主題樂園兼酒店，有好多全世界第一，又水上過山車，又珍奇海洋生物館、極地動物館等，論規模、硬件設施到各種大魚，確是值得一看。

開得車出遊，當然盡可能走進大自然，那些一般的拍照名勝景點可免則免，反而可去淇澳島，有一個極大的紅樹林保護區，木板棧道穿行水上，全部融入自然當中，相當舒適。大自然外，幾個古鎮的人文景觀都值一看，譬如唐家古鎮（也為清末民初政治活動家唐紹儀、香港粵劇劇作家唐滌生故鄉），翻新保育後有古迹、亦有新的小店，可慢慢遊半天。另外，就是珠海最美鄉村即會同古村，有碉樓祠堂等，是珠海保留得最完整的廣府村落。

因為珠海再往西南開過去會較向東走方便，可沿海邊的高速公路一直南下。香港好少連續開三個幾鐘的車，但由珠海開到陽江則差不多要這時間，適宜作為一周旅程的中段站。陽江海陵島的沙灘出名，但沙質其實一般，香港人去慣泰國或沖繩當然不會太興奮，不過這裏的海上絲路博物館有古沉船好值得看，和閘坡漁港碼頭一帶吃海鮮也有風味。之後可再南下雷州半島，以內地國境最南點作終站。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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