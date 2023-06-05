中年朋友個個都要面對父母衰老的現實。近年，心理學界不少研究發現，這群要照顧患病父母的中年人，其身心都處於容易坍塌的邊緣。很多研究證實，這類長期照顧者會出現憂鬱、焦慮、身心俱疲、高血壓、失眠、頭痛、免疫力下降及身體勞損（用力抬起病者）的徵狀。作為照顧者，必先懂得做好身體和情緒的自我照顧，才能走更遠的路。

友人正為年邁患病又失禁的同住父親而煩惱。她說：「返工是我抖氣的唯一時段。」我經歷過，當然明白，一個家庭甫有長期患病的老人家，所有人都會處於非常高壓的狀況。作為照顧者，一定要懂得放手和尋求對應方法。有些日常照顧的工作，可放手交給別人做。若老人家情況衰弱到難以家居照顧，可考慮護老院。香港有不少優質護老院，經濟能力許可就應放手。旁人或會情緒勒索視送老人家進護老院為不孝，只要自問盡力盡孝，毋須理會。

當年先父患失智症和柏金遜症，確診已是中度，一家人每朝起床就如打仗，換片換床單沖涼餵食日日如是，那時已聘有外傭和按時計的護理員幫手，但仍極度高壓，因近二百磅的先父全無力氣，要扶他到浴室沖涼，幾個人抬到出汗實在力有不逮。後來，我發現連性格大咧咧的媽媽都開始患上輕度憂鬱，我就知要放手了。我兌現了給媽媽的承諾，盡能力給爸爸最優質的護老院，之後每天的上午和中午，媽媽和外傭帶着自家餸菜探爸爸，而我下班後接力跟他聊天按摩半小時，慢慢地，我和媽媽都重拾笑容。懂得放手後，大家的相處全是歡笑片段，我們只記得他可愛的樣子，而他最後是帶着尊嚴離開的。

看過一些甚麼也攬上身的照顧者，到最後，反而變成對老人家極度厭惡，何必讓彼此走到這個地步呢？照顧老人家，可以是漫長的路，作為照顧者要識放手和調節。自己亦毋須情緒勒索自己，最重要的是，你每一個決定，都是為老人家、照顧者、整體家庭成員的身心靈健康及和諧去做，那就是問心無愧最好的選擇。