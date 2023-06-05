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Lokman、Alton＠MIRROR + Dee＠ERROR 投資百萬 旺角開街坊平民泰菜

副刊版 2023/06/05

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人氣男團MIRROR成員再度踩入飲食界！這次榮升老闆的就有王智德（Alton）、隊長楊樂文（Lokman），以及ERROR成員何啟華（Dee），3人於旺角開設了泰式餐廳「泰鳩」，主打親民平靚正的泰菜，

...

欄名 : 新鮮熱辣

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