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暑假多班航班復飛 蘇梅峇里檳城多個旅遊熱點

副刊版 2023/06/05

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暑假旅遊旺季快到，不少早前因為疫情而停飛的航綫，也將會在7月至8月復航，飛往各個熱門旅遊目的地包括泰國的蘇梅島、印尼峇里及馬來西亞檳城，而飛往韓國仁川亦有多一班航機可選，係時候撲定機票準備出遊！

將於7

...

欄名 : 旅事通

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