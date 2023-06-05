微軟Bing Chat寬限制 用戶每日可300次對話 行政人員版 2023/06/05 分享： 分享： 微軟（Microsoft）今年2月初推出結合聊天機械人的Bing搜尋引擎，不少用戶加入測試。不過，Bing後來出現逐漸失控、讓人不安的回應，微軟設法解決問題，限制用戶每日進行對話次數。隨着Bing不斷 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google不再支援 初代Chromecast 今日 Google不再支援 初代Chromecast 英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU 2023/06/02 英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU 蘋果App Store 去年拒170萬份App申請 2023/06/02 蘋果App Store 去年拒170萬份App申請 OpenAI：已覓對策 解決AI幻覺減編造謊言 2023/06/02 OpenAI：已覓對策 解決AI幻覺減編造謊言 Nvidia布局 如何由GPU走到AI？ 2023/06/01 Nvidia布局 如何由GPU走到AI？ 科研 科技行業 創新科技及應用 人工智能 Microsoft 產品 機械人