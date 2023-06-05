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微軟Bing Chat寬限制 用戶每日可300次對話

行政人員版 2023/06/05

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微軟（Microsoft）今年2月初推出結合聊天機械人的Bing搜尋引擎，不少用戶加入測試。不過，Bing後來出現逐漸失控、讓人不安的回應，微軟設法解決問題，限制用戶每日進行對話次數。隨着Bing不斷

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欄名 : 科技新知

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