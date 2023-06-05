Google不再支援 初代Chromecast 行政人員版 2023/06/05 分享： 分享： 自網上及影視串流平台興起，不同企業均推出能將移動裝置內容連到電視的產品。Google在10年前首次前推出Chromecast，讓用戶能在電視觀看手機或電腦上的內容，惟該企近日宣布不再支援初代 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟Bing Chat寬限制 用戶每日可300次對話 今日 微軟Bing Chat寬限制 用戶每日可300次對話 英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU 2023/06/02 英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU 蘋果App Store 去年拒170萬份App申請 2023/06/02 蘋果App Store 去年拒170萬份App申請 OpenAI：已覓對策 解決AI幻覺減編造謊言 2023/06/02 OpenAI：已覓對策 解決AI幻覺減編造謊言 Nvidia布局 如何由GPU走到AI？ 2023/06/01 Nvidia布局 如何由GPU走到AI？ 科研 科技行業 創新科技及應用 商業 服務 產品 Google 電視 移動裝置 IT技術