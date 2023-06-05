香港該如何融入國家發展大局？

上周末，律政司司長林定國一行結束訪京返港。在京期間，林定國一行拜訪了國務院港澳辦主任夏寶龍，滙報訪京情況及工作計劃，以及香港特區法治相關領域最新發展。他還拜訪了全國人大常委會港澳基本法委員會和法制工作委員會、外交部、司法部、商務部、國資委等中央部委。林定國表示，會更好運用香港作為國家唯一的普通法司法管轄區的獨特優勢，發揮好香港所長，配合國家所需，更主動積極融入國家發展大局。

今年3月以來，香港特區政府官員頻繁出入內地。行政長官李家超先是帶領特區政府8位局長，拜訪財政部、科技部、文旅部、海關總署、商務部、外交部、教育部、公安部8個部委，後又和80餘名立法會議員及部分政府官員到訪深圳、東莞、佛山、廣州。此外，保安局局長鄧炳強帶隊造訪北京、廣州、深圳，公務員事務局局長楊何蓓茵到訪北京大學、中科院，醫務衞生局局長盧寵茂拜訪國家衞健委和國家中醫藥管理局，房屋局局長何永賢在京參觀保障房基地……香港與內地的互動日益頻繁，而這正預示着香港融入國家發展大局的步伐加快。

「融入國家發展大局」是一個大題目，當下香港究竟應該如何做好「融入」這篇文章？筆者認為，不妨從以下幾個方面着手。

虛心學習內地經驗 解香港難題

提升公屋建造速度，徹底消除「劏房」、「籠屋」，這是香港化解「住房難」須做的功課。本屆特區政府下決心要做好這件事，但「簡約公屋」的方案一出，卻因建造用時長、建造價格高、選址偏遠而被詬病。

怎樣辦？「坐困愁城」，看到的都是問題；走進內地，看到的都是辦法。今年4月，何永賢曾率領房屋局、房屋署和建築署代表前往深圳，參觀了龍華樟坑徑保障性住房項目，該項目採用混凝土「組裝合成」建築法，還採用了工廠預製的「裝配式設計」模塊，建築時間大大縮減。上周，她到北京參觀保障房，又與中規院專家交流，思路更是打開了。

這件事啟示我們，內地的經驗可供香港借鑑。以保障房為例。內地地域遼闊，各地人口規模、土地資源、經濟發展水平參差不齊，保障房的建設可以提供許多樣本，各具特色。香港政府官員若能深入考察研究，一定會從中發現許多管用的經驗，為香港所用。

不僅是住房領域，在許多領域，內地的經驗都可為香港提供借鑑，畢竟香港經濟結構相對單一，而內地是一個規模龐大、門類齊全的經濟體，且民生問題複雜，內地遇到的許多矛盾和問題，是香港不曾遇到過的，內地各級政府化解矛盾的辦法也是「八仙過海各顯神通」，這些對香港都會有啟迪作用。

香港長期以來習慣以歐美為師，對內地創造的經驗不重視。其實，「融入」首先要有謙遜的姿態，內地做得好、香港又恰恰需要的，應該虛心學習。

善用內地優勢 補香港「短板」

這些天，中國的神舟十六號升空受到世界廣泛關注。中國首位「戴眼鏡的專家」進入太空站，意味着未來會有愈來愈多的科學家進入太空。「神十六」也有香港科研團隊的參與。香港理工大學研究團隊曾多次與內地專家攜手研製出多項太空儀器，為國家月球探測、火星探測等任務提供支持。

在航空航天這樣尖端領域，香港是沒有能力獨立探索的，但借助國家提供的機遇，香港的科研團隊得到了歷練，科研能力獲得了提升。如果把眼界放寬一些，香港在許多領域都可「借梯上樓」。

比如，人們談起內地的建造業，常用「基建狂魔」來形容。中國建造涉及的工程之大、難度之高、速度之快，世所罕見。香港也有「填海造地」的規劃，如果能夠借助內地建造業的優勢，就可以少走彎路，縮短工期。

又比如，長三角、珠三角的高端製造業能力超強，香港在某些領域的科技研發能力也很領先。香港可以利用內地高端製造業的優勢，把研發成果轉化為產品、產業，雙方一起把產業鏈條鍛造得更長、更穩固。

推動「融入」，要看在很多領域，內地具有的優勢，香港是不具備的。那麼，我們就要學會善用內地的優勢。一方面，用市場化手段，與合作方直接對接；另一方面，瞄準「香港所需」和「國家所能」，主動爭取中央的政策支持。

整合資源做大「蛋糕」 強強聯合

最近，特區政府與廣東省民政廳簽署了《關於共同推進粵港兩地養老合作的備忘錄》，推動與內地城市在養老方面合作。

香港人口高齡化，預計到2039年，每3名港人就有1人是65歲或以上長者。香港地域狹窄、房價畸高、養老成本高，而大灣區廣東9市距香港不遠，生活習俗、氣候條件相近，語言毫無障礙，最大的好處是有地盤，且自然環境好，用同樣的錢，可以享受到更好的生活環境。

廣東的土地資源和人力資源充足，安老院舍可提供更廣的生活空間，香港擁有豐富的長者照顧和院舍管理經驗。整合二者的優勢資源，為香港養老群體提供一個出路。這是一件兩全其美的好事。

還有一個值得關注的事情：香港如何提升國際航空樞紐地位？香港的航綫連接全球220多個國家和地區，每天有超過1,100班航班往來於香港和世界各地。香港的優勢資源是大量客源和航空管理服務人才；但香港地域狹小，要想建設更大的機場是不可能的。廣東則擁有土地資源，香港與廣東合作，將深圳、廣州、珠海的土地資源優勢與香港優勢整合，則可做大「蛋糕」。

「融入」的過程，也是一個優勢資源整合的過程。按照「整合優勢資源」思路，推進香港與大灣區廣東9市的融合，這是融入國家發展大局的關鍵一步。

攜手拓國際市場 「同台唱戲」

區域全面經濟夥伴關係協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）上周五（2日）對菲律賓正式生效後，全部15個成員均完成生效程序，並相互實施關稅減讓，協定進入全面實施新階段。

RCEP整合了東盟與中國、日本、南韓、澳洲、新西蘭多個「10+1」自貿協定，以及中、日、韓、澳、新西蘭5國之間已有的多對自貿夥伴關係，RCEP構建起了目前全球覆蓋人口最多、經貿規模最大的自貿區。涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資等市場准入，也包括貿易便利化、知識產權、電子商務、競爭政策、政府採購等大量規則內容，涉及貿易投資自由化和便利化的方方面面。據2019年的數據，RCEP的15個成員國總人口達22.7億，GDP達26萬億美元，出口總額達5.2萬億美元，均佔全球總量約30%。

香港有望在今年加入RCEP，行政長官李家超去年上任後發表首份施政報告指出：「香港是全球第六大商品貿易中心。我們會積極尋求加入RCEP。加入RCEP有助企業減低經營成本並開拓海外市場，鞏固及更好發揮香港作為國際貿易中心的地位。」

其實，加入RCEP也有利於香港與內地「同台唱戲」，加入RCEP將使香港成為成員間的貿易和投資橋樑。不僅有利於中國內地企業走出去，其他成員也能夠利用香港作為進入中國內地市場的門戶，進一步擴大其在內地的市場准入和業務發展。香港「超級聯絡人」的角色更加吃重。

融入國家發展大局的概念，不僅是指香港進入內地、內地進入香港，還包括香港與內地「攜手上路」，在全球經濟舞台上「同台唱戲」，除RCEP之外，「一帶一路」也是香港和內地可大有作為的舞台。香港與內地攜手開拓國際市場，這也是一種「融入」的新方式、新實踐。

▲ 房屋局局長何永賢（右三）上月訪京，參觀內地採用「組裝合成」建築法快速興建高層建築，提升工程質量和縮短施工時間，借鑑如何幫助提升本港公屋建造速度。（資料圖片）