基辛格100歲 他的一套老了嗎？

戰略大師基辛格廣受敬重，為何也備受鄙夷？為何他會由反對烏克蘭加入北約變成支持？基辛格的一套過時了嗎？

這位美國前國務卿兼國安顧問上月底滿100歲，思維依舊活躍，對世事仍然充滿主見。只是他所奉行的現實政治觀，正愈發受到美西方背棄，取而代之的意識形態先行和「all-or-nothing」（拿不到全部就甚麼都不要）。

基辛格政策誠有頗大爭議，但這正說明政治充滿灰色地帶，複雜問題難有完美解決。今天世界雖已變了很多，惟他的一套仍有可取之處。

易位中國角度 思考兩國博弈

現實政治從實際出發，認為尋求與實力匹配的利益無可厚非，同時亦接受幾無可能消滅對手，欺對方太甚只會有損自己安全，得不償失。基辛格看問題因此會易位思考，從中國角度思索中美博弈、俄羅斯角度考慮北約東擴。這卻使他在當今西方顯得「政治不正確」，哪怕他只是為他們最大利益着想。

但即使在西方近年重拾大國競爭熱話之前，基辛格在西方輿論裏就是個充滿爭議，甚至傾向負面的人物。

如何界定美國政治人物「好壞」？在當今那些極度分化的奇葩湧現前，基辛格所效忠的總統尼克遜，就是一個相對客觀的標準。尼克遜因水門醜聞下台，是美國迄今唯一辭職總統，而基辛格同樣服務過的繼任總統福特，則是未經選舉上台，評價往往更差，基辛格形象自然不會好到那裏。那個年代白宮政治，也確實予人特別濃厚的黑箱之感，與現今公眾尋求的公開透明格格不入。

維護利益 沒有永遠朋友敵人

基辛格外交毫無疑問亦有許多污點。西方不少左翼傳媒就在他百歲壽辰之際，直斥他是戰爭罪犯。

基辛格將越戰擴大到柬埔寨；為抗衡蘇聯在南亞影響力而武裝巴基斯坦，並無視巴軍隊在孟加拉（當時的東巴基斯坦）種族屠殺（印度與蘇聯關係親密，兩國支持孟加拉獨立）；策動智利政變，謀害拉美首位民選左翼總統阿連德（Salvador Allende）；支持阿根廷軍事獨裁政權發起「骯髒戰爭」，長年血腥鎮壓左翼；為印尼入侵和吞併東帝汶開綠燈。這些決定都導致無數平民受害。

不過同樣不能忽視的是，基辛格時期美國外交也充滿創見和破立，甚至可謂奠基了美國往後繁榮，以及美利堅盛世治下國際秩序。只是公眾往往把這些歸功於演員出身、形象討好得多的總統列根。

基辛格和北越談判結束了越戰；緩和美蘇關係，商定《反導條約》，開啟兩個超級大國核裁軍大門，降低了全球戰略風險；藉中蘇決裂向中國伸出橄欖枝，促成尼克遜訪華，重塑冷戰均勢，改寫了世界歷史；在以色列和阿拉伯國家間穿梭外交，實現贖罪日戰爭停火，「策反」了原屬蘇聯陣營的埃及並推動埃以關係正常化，令美國成為中東往後數十年的主導力量。

如果這也不算外交藝術和戰略眼光，甚麼才是？

擴大越戰又結束越戰，鎮壓拉美左翼但與紅色中國破冰，緩和美蘇關係卻佈下更精巧陷阱，看似矛盾實質並不矛盾。因為這就是現實政治，不拘泥於意識形態，只有對客觀形勢的冷靜計算，目的就是在當前條件下維護美國最大利益。

用基辛格本人的話來說：「美國沒有永遠的朋友或敵人，只有永遠的利益。」

轉軚撐烏入北約 非因「宣揚民主」

這也解釋了，基辛格對烏克蘭加入北約的態度為何逆轉。

冷戰結束後，美國為首北約違背承諾多輪東擴，敲打俄羅斯就算了，這與美國實力相符。但烏克蘭對俄羅斯而言是「正宗自己人」，是羅斯人（包括俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯）民族搖籃。美國伸手烏克蘭，則勢必引發俄羅斯絕地反撲，很可能令美國陷入與俄羅斯的正面衝突，並不花算。

但俄烏戰爭爆發後，美方錯誤已無法挽回，也只能就當前形勢重新計算。北約不願與俄羅斯開戰，不敢真的收烏克蘭，只向其大送武器，但這是愚蠢選擇，因為烏克蘭會變成「歐洲軍備最強、但戰略經驗最缺一國」（基辛格原話）。這極度危險，很可能造成更多衝突和問題，對歐洲和作為歐洲盟友的美國都不划算。

怎樣才比較划算？事到如今，就只有讓烏克蘭加入北約，讓這小孩獲得保護，不用滿身肌肉流浪街頭。俄羅斯怎樣才肯？就讓它留一點戰利品吧。若烏東四州在情在理都要為烏克蘭爭回來，那克里米亞總能讓吧？畢竟塞瓦斯托波爾軍港對俄太重要，基本是俄方的絕對底綫，而且克里米亞原本就是俄羅斯的，是赫魯曉夫一時興起將其劃入烏克蘭蘇維埃共和國。

這就是現實政治，不會一味只講「民主必勝」，因為美國的紀錄根本守不住「民主」這條綫；更不會尋求擊潰俄羅斯，因為俄羅斯殺不死，美國也根本不敢和俄羅斯打仗，哪怕提出這樣的收拾殘局主張會被那些極端分子列為「俄羅斯共犯、烏克蘭公敵」。

務實接受客觀局限 無礙創意

現實政治絕非基辛格所創，美西方亦非由他掌權時才開始奉行。英國在西方近現代史上就是頭號現實政治玩家，把歐陸各國力量平衡管理得爐火純青，就是為了避免有任何一國獨大會威脅英國。歐洲基於現實政治的力量平衡，在拿破崙覆滅後維持了百年普遍和平。基辛格著作反映他詳細研究過這些歷史，這或許也啟發了他視美國為加強版的英國，在20世紀縱橫捭闔爭領風騷。

但諷刺的是，美英為首西方今天愈發背離這一套，外交藝術在「網紅政治」下儼如「罪惡背叛」，政客已做不出有擔當的決定，去保障國家利益。英國早已失去全球殖民地和不再稱霸海洋，卻拒絕加入歐洲大家庭，高喊「全球英國」衝去地球另一端「威懾對手」。美國更一力推動中俄兩個存在天然衝突的接壤大國愈走愈近，實現基辛格同輩布熱津斯基所推敲的對美最壞格局。

當然，這不是為基辛格每個決策辯護，也無法將那些壞事說成有理。惟現實政治所講求的務實、靈活、在接受客觀局限下大膽發揮創意，應是不變的美德，尤其今天世界有很多問題必須以多邊合作解決，用意識形態劃綫只會處處碰壁。基辛格無疑並非聖人，但的確也充滿政治智慧，世界需要從這位百歲老人的功過是非學習，揚長避短。

▲ 美國前國務卿兼國安顧問基辛格上月底滿100歲，思維依舊活躍，對世事仍然充滿主見。（路透社資料圖片）