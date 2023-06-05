斬人案疑兇 被控2項謀殺今提堂 影片廣傳市民不安 紅會3日接逾百求助 港聞版 2023/06/05 分享： 分享： 鑽石山荷里活廣場上周五發生謀殺慘劇，2名女子被殺，被捕疑兇有精神病背景，原定明日覆診。警方昨暫控該名39歲男子2項謀殺罪，案件今日上午在觀塘裁判法院提堂。 昨日繼續有市民到肇事位置附近悼念，有市民放下鮮 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 專家籲培訓社工 支援精神病患 今日 專家籲培訓社工 支援精神病患 全港精神健康普查 倡定期進行 今日 全港精神健康普查 倡定期進行 兩死者同居龍尾村 2月曾揭蔡天鳳案 今日 兩死者同居龍尾村 2月曾揭蔡天鳳案 你可能感興趣 專家籲培訓社工 支援精神病患 今日 01:00 專家籲培訓社工 支援精神病患 全港精神健康普查 倡定期進行 今日 01:00 全港精神健康普查 倡定期進行 兩死者同居龍尾村 2月曾揭蔡天鳳案 今日 01:00 兩死者同居龍尾村 2月曾揭蔡天鳳案 治療 壓力 輔導 謀殺 精神病 鑽石山 紅十字會 精神分裂 荷里活廣場 Plaza Hollywood