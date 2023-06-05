鑽石山荷里活廣場上周五發生謀殺慘劇，2名女子被殺，被捕疑兇有精神病背景，原定明日覆診。警方昨暫控該名39歲男子2項謀殺罪，案件今日上午在觀塘裁判法院提堂。

昨日繼續有市民到肇事位置附近悼念，有市民放下鮮

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