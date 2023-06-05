載荷專家複選 逾10港人本周赴京 政治版 2023/06/05 分享： 分享： 國家首次在港澳選拔載荷專家，特首李家超昨日透露，十多位通過初試的候選人，本星期將赴京參加複選。李家超話，期望在他們出發前與他們會面、打氣。 特首冀出發前會面打氣 國家載人航天工程辦公室首次在港澳地區選拔載 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 暑熱警告「彈出彈入」 議員籲彈性處理 2023/06/03 暑熱警告「彈出彈入」 議員籲彈性處理 劉業強續掌鄉議局 為北都出謀獻策 2023/06/02 劉業強續掌鄉議局 為北都出謀獻策 「神秘人物」訪立會 議員準時坐定定 2023/06/01 「神秘人物」訪立會 議員準時坐定定 「極端酷熱」首現 議員關注工友健康 2023/05/31 「極端酷熱」首現 議員關注工友健康 周末「家鄉市集」 維園橫跨六四舉行 2023/05/30 周末「家鄉市集」 維園橫跨六四舉行 政治 李家超 香港 英國 立法會 大灣區 基本法 行政會議 公民黨 馬拉松