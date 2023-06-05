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載荷專家複選 逾10港人本周赴京

政治版 2023/06/05

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國家首次在港澳選拔載荷專家，特首李家超昨日透露，十多位通過初試的候選人，本星期將赴京參加複選。李家超話，期望在他們出發前與他們會面、打氣。

特首冀出發前會面打氣

國家載人航天工程辦公室首次在港澳地區選拔載

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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