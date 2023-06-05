將軍澳中心「初夏感謝祭」第二擊 殿堂着數賞 送iPhone 14 Pro

將軍澳中心早前推出「初夏感謝祭」，吸引唔少人去掃貨，黛安收到風，商場見活動反應熱烈，即日起會加碼推第二階段優惠，為大家嚴選9大優惠類別，包括影音家電及電訊服務、美容、餐飲及零售美食、超市百貨及健康生活、服飾及體育用品等，照顧大人同小朋友嘅生活所需，雲集近140個激筍折扣優惠，部分獨家美容恩物低至1折發售，姊妹們千祈唔好錯過呀。

感謝祭第二擊將乘勝追擊，加推「殿堂着數賞」及「超市精明賞」，即日以電子消費滿指定金額，有機會獲贈高達$9,999禮券及禮品組合，包括iPhone 14 Pro（256GB），因為之前反應熱烈，iPhone 14 Pro喺數日內已經換罄，將軍澳中心即決定加碼增添換領名額，畀大家盡情開心購物。The Point會員更可以獨享「Point Dollar額外賺住賞」，消費滿指定金額同時使用Point Dollar，更有機會額外賞高達$230餐飲電子贈券㗎，大家記得把握時間到場搶購心頭好喇。

本文轉載自《晴報》