科技園「淨零排放2045」願景　助力香港推動綠色科技及綠色金融

今日是世界環境日，香港科技園公司（科技園公司）公布「淨零排放2045」願景詳細內容，冀於2045年前達到科學基礎減量目標倡議（SBTi）提出的淨零排放標準，並與政府公布的《香港氣候行動藍圖2050》目標一致，推動香港成為國際綠色科技和綠色金融中心。科技園公司行政總裁黃克強表示：「是次訂立進取減碳目標，期望能為業界發揮帶頭作用。」

SBTi由全球多個環保組織合作發起，旨在為參與企業提供框架以設定與《巴黎協定》一致的科學基礎目標，科技園公司是本港首間在相關基礎上作出承諾的法定機構，短期目標是在2030年前將日常營運中的碳排放量減少42%，同時將下游租賃資產等的碳排放量減少25%，以及將資本商品如隱含碳排放的每平方米碳排放強度減少52%。香港科技園公司可持續發展總監鄺文昌補充，科技園公司已著手規劃其減碳路線圖，重點包括建築能效、重新校驗和改造等。



綠色科技構建可持續未來



科技園公司連同園區多間綠色科技公司，展示科學園生態圈如何推動世界級的創新發展，以構建更環保及更具可持續性的未來。Neuron Digital Group致力為不同行業提供可行的解決方案，以改善能源效益及減低碳排放，行政領導陳士（Mark）指岀：「在本地建造業中，建築物每年的電力消耗佔總體之九成，並產生六成碳排放。Neuron承諾以環境、社會和企業管治（ESG）為本，發揮其所長，為不同行業提供可行的解決方案，以改善能源效益及減低碳排放，使商業活動及環境保護達至平衡。」

萬有概念工作室有限公司（M concept）助理經理汪俊亨（John）表示，「空調系統佔商業用電量達三成，開發有效及符合氣候需要的冷卻技術，有助減少碳排放。」該公司研發的環保節能系統Flatcool Technology，以全鮮風裝置及冷卻版塊的混合裝置，取代傳統空調系統，可節省約一半電力消耗，現已應用於銀行及安老院等多個本港建築項目。John期望日後可將技術應用於其他建築範疇，如高效能數據中心、醫院等，並希望推廣至全香港、大灣區，以至整個中國。

本地初創Archireef Limited致力改善海洋生物多性，利用3D打印技術製作珊瑚礁盤，去年他們將業務拓展至阿聯酋杜拜，Archireef可持續發展策略師黃小姐表示，「將繼續放眼全球，保護世界各地的珊瑚。」

創冷科技有限公司（i2Cool Limited）則致力於無電製冷技術的研發，公司聯席創辦人朱毅豪分享，團隊從一種撒哈拉沙漠銀蟻身上取得靈感，研發出被動輻射製冷塗層，可以使室内温度降低10度，節省42%的冷氣耗電量。他希望香港本土研發技術，結合大灣區產業鏈優勢，可以推廣至全球每一角落，推動全人類碳中和。

黃克強指出，香港正迅速發展成綠色科技及綠色金融創新市場的領導者及先行者，「科技園公司正努力構建一個綠色科技及綠色金融生態圈，將氣候及可持續創新從香港拓展至全球。」他表示，科技園公司己擁有過百間綠色科技企業，相信必定有助促進綠色創新科技和投資，繼而推動更多科技創新成果。

（特約）