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環粵之旅

副刊版 2023/06/06

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廣東省雖不大，但是自駕開車要玩起來還是有很多選擇。港車北上現初階段最長可開三十天，趁暑假策劃個超長自駕之旅也不錯。

如果說往廣東省西邊跑主要是玩海邊食海鮮的話，向北走就是欣賞山巒風光為主。如果假期足夠悠長，由珠海出發往西南跑，去完雷州半島後轉移北上，經肇慶再到清遠，抵韶關，就會看到完全不一樣的風景。

最有特色，也最切合自駕體驗的，就是在蜿蜒又兩旁有景的公路上行走，每過一段就下車欣賞風景。丹霞公路和北江都是較有名的最美公路。經朋友推薦，原來粵北還有一條難度較高又未走過的公路G323，是一條盤山公路。

這條路有多難？

他們叫它廣東省版本318公路。318是自上海到西藏的橫穿中國大道，以此比較你說多誇張。風景最震撼人的，是清遠陽山到乳源一段山路，短短三十八公里有八百個彎，海拔由二百爬升到一千九百二十米。真是過彎過到暈。所以推薦之餘，也真提醒大家技術要有備而來才好。

還有粵北的韶關，其實是最被忽略的旅遊景點，歷史上是中原人進入嶺南地區的重要關口，南華寺是慧能弘法之源，其實都可以自駕幾小時就到達。

如果時間比較充足，建議環廣東省之旅，是在粵北再返轉頭南下（因現階段只限廣東省內自駕），往潮汕方向進發，放鬆一下去到廣東省的海鮮美食天堂。近年這裏對出的南澳島，可說是最火紅的廣東省海島旅遊景點，有大橋連貫，開車過去沿着繞整個島的公路行走，確是有種去到熱帶海洋的感覺。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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