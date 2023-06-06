陳恩碩（Tom）繼《我們的青春日誌》後，又有新作。今次是將八○年代風魔全港的廣播劇神話《小男人周記》（後亦有電影版，由鄭丹瑞和鄭裕玲飾演）改編成音樂劇。

要把一齣家傳戶曉的劇目改編成音樂劇，是高難度動作。首先，人們會比較，其次是如何留住神髓又能作出突破？這比由零開始去創作一個音樂劇更具挑戰。

但Tom的作品總是令人驚喜。他再次一手包辦編、導、曲、詞、監，只用上六位演員分飾近五十個角色。我看了試演，由頭笑到尾，二十幾首歌抵死、啜核又浪漫，歌詞和對白一針見血地道破都市男女的各種角力、矛盾、窩心和激心，直到最後各人的領悟，都非常到位和入骨。雖然此劇圍繞着小男人梁寬和妻子的故事，但觀眾毋須是小男人或大女人才會有共鳴，皆因劇中呈現各式男女相處場景都很現實。例如，梁寬唱出：「同女人相處，就係要控制、要忍受，佢啱定錯都係佢嬲」、「初戀無限好，只係多數完得早」……台下很多男觀眾聽到拍爛手掌哈哈大笑。一個男人，若沒有從老婆大人處經歷過一點「磨練」（磨難），豈能聽懂歌詞之精妙而大聲笑？

梁寬老婆或許也有某些香港女性的影子：能幹、本事、爽快、工作投入，但回到家仍是工作mode，點阿寬如點下屬、說話無尾音、不解溫柔，甚至覺得老公阻住個地球。老婆長期惡形惡相，婚姻就變成老公被迫要忍讓。這句歌詞，或許道出很多香港男士的心聲：「我都知，你天生夠薑，但係男士怕惡形惡相，扮吓嗲，講聲『㖿~』對住你honey你就咪做阿姐。」

女高男低的關係，結局如何？主角有何領悟？Tom很巧妙地令觀眾在喜鬧大笑、觀看他人感情變化當中，亦在完場後對自身與伴侶的相處帶來一點反思。

香港需要笑、音樂和歡樂。Tom的作品正是一劑會令觀眾透心涼的良方。