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日本6月8日起暫停售 無記名Suica卡及PASMO卡 可買旅客版紅卡代替

副刊版 2023/06/06

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經常去日本旅遊的人士，必會有張Suica交通卡（俗稱西瓜卡）或PASMO卡傍身，不過因為日本全球晶片供應短缺，JR東日本公司早前宣布，將於6月8日起停售Suica和PASMO，準備赴日旅行的話要留意。

...

欄名 : 旅事通

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