日本6月8日起暫停售 無記名Suica卡及PASMO卡 可買旅客版紅卡代替 副刊版 2023/06/06 分享： 分享： 經常去日本旅遊的人士，必會有張Suica交通卡（俗稱西瓜卡）或PASMO卡傍身，不過因為日本全球晶片供應短缺，JR東日本公司早前宣布，將於6月8日起停售Suica和PASMO，準備赴日旅行的話要留意。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 暑假多班航班復飛 蘇梅峇里檳城多個旅遊熱點 2023/06/05 暑假多班航班復飛 蘇梅峇里檳城多個旅遊熱點 《哈利波特》展 12 月登陸澳門 率先公布6大主題區域 2023/06/03 《哈利波特》展 12 月登陸澳門 率先公布6大主題區域 東京皇宮酒店可持續住宿計劃 有機餐飲配特色水療 2023/06/01 東京皇宮酒店可持續住宿計劃 有機餐飲配特色水療 海洋公園免費入場Chill All Night 6月逢星期六回歸 2023/05/30 海洋公園免費入場Chill All Night 6月逢星期六回歸 澳門teamLab新事 6月推出3組全新光影互動作品 2023/05/29 澳門teamLab新事 6月推出3組全新光影互動作品 日本 交通 東京 旅遊資訊